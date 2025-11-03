दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं, जहां जाकर लगता है मानो इंसान किसी और ग्रह पर पहुंच गया हो. इथियोपिया (Ethiopia) का दानाकिल डिप्रेशन (Danakil Depression) उन्हीं में से एक है. यह जगह इतनी गर्म और खतरनाक है कि इसे लोग नर्क का दरवाजा (Door to Hell) कहते हैं. यह इलाका समुद्र तल से लगभग 125 मीटर नीचे स्थित है. यहां का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है. यहां की जमीन से लगातार भाप, गैस और लावा निकलते रहते हैं. यह जगह किसी जलते हुए ग्रह जैसी लगती है.

आज से लगभग 50,000 साल पहले यह इलाका लाल सागर (Red Sea) का हिस्सा हुआ करता था. धीरे-धीरे यहां के ज्वालामुखी विस्फोटों और टेक्टोनिक प्लेटों की हलचल से सागर सूख गया. इसके बाद सिर्फ लावा, नमक की परतें और एसिडिक झीलें बची. ये इलाका एक विशाल रेगिस्तानी गड्ढे (Depression) में बदल गया. आज इसे अफार ट्रायंगल (Afar Triangle) कहा जाता है, जहां धरती की सतह लगातार बदल रही है.

रंग-बिरंगी झीलें और जमीन का रहस्य

दानाकिल की सबसे खूबसूरत पहचान हैं इसकी रंगीन झीलें और खनिजों से चमकती जमीन. यहां की मिट्टी और झीलें पीले, हरे, नीले और लाल रंग में दिखाई देती हैं. असल में यहां का नमक और खनिज जब मैग्मा और एसिड के संपर्क में आते हैं तो केमिकल रिएक्शन से अलग-अलग रंगों की परतें बनती हैं. इन झीलों की सुंदरता देखकर लगता है मानो किसी कलाकार ने धरती पर रंग बिखेर दिए हों.

वैज्ञानिकों की पसंदीदा जगह है दानाकिल

यह इलाका जितना सुंदर है, उतना ही खतरनाक भी. यहां की झीलों में पानी नहीं, बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड (Sulphuric Acid) भरा होता है. इन झीलों को एसिड लेक्स (Acid Lakes) कहा जाता है. इनका तापमान इतना ज्यादा होता है कि इंसान वहां कुछ मिनट भी नहीं टिक सकता. फिर भी वैज्ञानिक इस जगह को मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों को समझने के लिए प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल करते हैं. यहां का वातावरण जीवन के चरम रूपों (Extreme Life Forms) की खोज के लिए आदर्श माना जाता है.

दानाकिल घूमने की योजना बना रहे हैं?

इस इलाके में जाना किसी एडवेंचर से कम नहीं है. अगर आप दानाकिल ट्रिप पर जा रहे हैं तो हमेशा किसी स्थानीय गाइड के साथ जाएं. मजबूत जूते और सनप्रोटेक्शन गियर साथ रखें. एसिडिक झीलों से दूर रहें. यहां घूमने का सबसे अच्छा समय नवंबर से मार्च के बीच माना जाता है. ज़्यादातर टूर विक्रो (Wikro) शहर से सुबह 4 बजे शुरू होते हैं, जब तापमान गर्मी के दिनों के मुकाबले कम होता है. ऊपर से देखने के लिए हेलीकॉप्टर राइड भी उपलब्ध है, जिससे पूरा इलाका किसी दूसरे ग्रह जैसा दिखता है.

क्यों खास है दानाकिल डिप्रेशन?

दानाकिल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि धरती के इतिहास की खुली किताब है. यहां की गर्मी, केमिकल युक्त झीलें और ज्वालामुखीय स्ट्रक्चर वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करते हैं कि धरती और दूसरे ग्रह कैसे बने होंगे. यह इलाका साबित करता है कि हमारी धरती कितनी जीवंत, शक्तिशाली और रहस्यमय है.

