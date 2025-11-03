भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रचते हुए पहली बार विश्व कप अपने नाम किया. नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में रविवार (2 नवंबर 2025) दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 52 रनों से हराकर विश्व कप पर कब्जा जमाया. इस मौके पर देश ही नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ से भी रिएक्शन सामने आए.

पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रमीज रजा ने एक वीडियो में कहा, 'भारत ने फिर से दिखाया कि वो क्यों इतनी बड़ी टीम है क्योंकि कॉम्बिनेशन सॉलिड है. उनका परफॉर्मेंस सॉलिड है. वे लोग रिलैक्स रहे. ये नहीं था कि कोई डेस्पेरेट सिचुएशन थी. यह भारत की एक बहुत बड़ी बात सामने आती है. वे लोग एक दूसरे की कंपनी एन्जॉय कर रहे हैं और रिजल्ट्स देख लें आपके सामने है. ये किसी भी यंगस्टर के लिए सीखने की बात है कि आप जिस वजह से क्रिकेट खेलते हैं वो मत भूलें. हम सब क्रिकेट इसलिए खेले हैं कि हमें इससे प्यार है, मोहब्बत है. हम स्पोर्ट को एंजॉय करते हैं.'

भारतीय महिला टीम की जीत पर पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने कहा, 'इंडिया को जीत के लिए बहुत-बहुत मुबारकबाद. इंडिया की लड़कियां अच्छा खेलीं और जीत की असली हकदार थी. उन्होंने लोगों को जश्न मनाने का मौका दिया. टीम इंडिया की बॉलिंग और बैटिंग भी काफी अच्छी थी. उन्होंने इसकी मदद से मेक श्योर किया कि वे मैदान में पूरे एटीट्यूड के साथ आए.' शोएब अख्तर ने आगे कहा कि मुझे ये अच्छा लगा कि टीम इंडिया ने कॉम्प्रहेंसिवली जीत हासिल की है. उनके अंदर प्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा आ गया है. उन्होंने खुद पर काफी इन्वेस्ट किया है.

52 साल के सूखे को खत्म किया

भारत ने शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा के हरफनमौला खेल से महिला आईसीसी वनडे विश्व कप के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार इस खिताब को जीत कर इतिहास रच दिया. शेफाली ने पारी का आगाज करते हुए 78 गेंद में 87 रन की आक्रामक पारी खेली. इसके बाद अपनी स्पिन गेंदबाजी से सुने लुस और मारिजान काप 4 रन बनाने वाली अनुभवी बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई. बीच के ओवरों में विकेटों के पतन के बीच 58 गेंद में 58 रन का योगदान देने वाली दीप्ति ने लगातार दूसरे मैच में शतक जड़ने वाली दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट (101) सहित पांच विकेट झटकर मैच का पासा पलट दिया.

भारत ने पहले बल्लेबाजी का न्योता मिलने पर सात विकेट पर 298 रन बनाने के बाद दक्षिण अफ्रीका को 246 रन पर रोककर इस टूर्नामेंट के इतिहास में 52 साल के सूखे को खत्म किया. वोल्वार्ड्ट 41वें ओवर तक एक छोर से डटी रही लेकिन दूसरे छोर से लगातार विकेट के पतन से जरूरी रनगति बढ़ने से दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों पर दबाव हावी हो गया.

ये भी पढ़ें: ICC Women World Cup 2025: PM मोदी-राष्ट्रपति मुर्मू ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीत पर दी बधाई, जानें क्या कहा?