UAE पर बड़े ड्रोन अटैक के बाद लगी भीषण आग, बराकाह न्यूक्लियर प्लांट को बनाया गया निशाना

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बराकाह न्यूक्लियर प्लांट के बाहर बिजली जनरेटर में ड्रोन हमले से आग लगी।

संयुक्त अरब अमीरात ने घटना की पुष्टि की, हताहतों से इनकार किया।

प्लांट की सुरक्षा या कार्यप्रणाली पर किसी प्रभाव की सूचना नहीं है।

ड्रोन हमले के लिए किसी भी पक्ष की तत्काल जिम्मेदारी नहीं बताई गई।

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अल-अफरा क्षेत्र में स्थित बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहरी इलाके में रविवार (17 मई, 2026) को एक ड्रोन हमले की वजह से बिजली जनरेटर में आग लगने की घटना सामने आई है. अबू धाबी मीडिया ऑफिस की ओर से जारी बयान के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया है कि इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है और रेडियोलॉजिकल सेफ्टी लेवल्स पर किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ा है.

UAE ने बयान जारी कर क्या दी जानकारी?

इस घटना की जानकारी अबू धाबी मीडिया ऑफिस ने रविवार (17 मई, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करके दी. पोस्ट में कहा गया, ‘अबू धाबी के अधिकारियों ने अल-धफरा क्षेत्र में स्थित बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट के इंटरनल पेरिमीटर के बाहर एक बिजली जनरेटर में लगी आग की घटना पर तुरंत कार्रवाई की है. यह आग एक ड्रोन हमले के कारण लगी थी. इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है और रेडियोलॉजिकल सेफ्टी लेवल्स पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है. अधिकारियों ने बताया है कि सभी एहतियाती कदम उठा लिए गए हैं और जैसे-जैसे नई जानकारी सामने आएगी, आगे के अपडेट जारी किए जाएंगे.’

Authorities in Abu Dhabi responded to a fire incident that broke out in an electrical generator outside the inner perimeter of the Barakah Nuclear Power Plant in the Al Dhafra Region, caused by a drone strike. No injuries were reported, and there was no impact on radiological… — مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) May 17, 2026

बयान में आगे कहा गया, ‘फेडरल अथॉरिटी फॉर न्यूक्लियर रेगुलेशन (FANR) ने इस बात की पुष्टि की है कि इस आग का पावर प्लांट की सुरक्षा या उसकी सभी जरूरी प्रणालियों की कार्यक्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा है. पावर प्लांट की सभी इकाइयां सामान्य रूप से कार्य कर रही हैं और जनता से अपील की गई है कि वे सिर्फ आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें और अफवाहों या बिना पुष्टि वाली सूचनाओं को फैलाने से बचें.’

UAE ने नहीं बताया, ड्रोन हमले के लिए जिम्मेदार कौन?

हालांकि, बयान में यह नहीं बताया गया कि संदिग्ध ड्रोन हमले के पीछे कौन जिम्मेदार था. हाल ही में अमेरिका-इजरायल के साथ ईरान के साथ जारी संघर्ष के दौरान UAE पर कई मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए हमलों को अंजाम दिया गया है., जिसमें कुछ घटनाओं के लिए अधिकारियों ने ईरान को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि इन हमलों का निशाना एनर्जी फेसिलिटीज और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर रहे हैं.

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