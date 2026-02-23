हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद ट्रंप ने फिर निकाली भड़ास, टैरिफ को लेकर अब दी ये धमकी

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से मिले झटके के बाद ट्रंप ने फिर निकाली भड़ास, टैरिफ को लेकर अब दी ये धमकी

Donald Trump Tariff: ट्रंप ने आशंका जताई कि कोर्ट टैरिफ के मुद्दे से आगे जाकर चीन और दूसरे देशों के पक्ष में भी फैसला सुना सकता है. उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले के बाद उनकी ताकत और बढ़ी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 23 Feb 2026 07:30 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ पर दिए फैसले को लेकर एक बार फिर अपने देश  की सुप्रीम कोर्ट पर भड़ास निकाली है. उन्होंने कोर्ट के फैसले को अपमान करार दिया और कहा कि इससे उनकी ताकत और बढ़ेगी. सोशल ट्रूथ पर पोस्ट कर ट्रंप ने टैरिफ को लीगल तरीके से लागू करने का वादा किया, हालांकि उन्होंने डिटेल में इसकी जानकारी नही दी.

अमेरिकी कोर्ट पर बरसे डोनाल्ड ट्रंप

ट्र्ंप ने कहा, 'अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने हास्यास्पद, मूर्खतापूर्ण और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहद विभाजनकारी फैसले सुनाकर राष्ट्रपति के तौर पर पहले की तुलना में मेरी शक्तियां बढ़ा दी है. एक बात तो यह है कि मैं लाइसेंस का इस्तेमाल करके दूसरे देशों, खासकर उन देशों के खिलाफ बेहद भयानक कदम उठा सकता हूं, जिन्होंने कई दशकों से हमारा शोषण किया है.

अमेरिका राष्ट्रपति ने कहा, 'हैरानी की बात ये है कि फैसले के अनुसार मैं दूसरे देशों से लाइसेंस शुल्क नहीं ले सकता, जबकि हर लाइसेंस के साथ शुल्क जुड़ा होता है तो अमेरिका ऐसा क्यों नहीं कर सकता? कोर्ट ने अन्य सभी टैरिफ को भी मंजूरी दे दी है, जो कि बहुत सारे हैं. इन सभी का इस्तेमाल कानूनी तौर पर पहले इस्तेमाल किए गए टैरिफ की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली तरीके से किया जा सकता है.'

चीन ने पक्ष में फैसला सुना सकता कोर्ट: ट्रंप

ट्रंप ने आशंका जताई कि कोर्ट टैरिफ के मुद्दे से आगे जाकर जन्मजात नागरिकता (Birthright Citizenship) के मुद्दे, चीन और दूसरे देशों के पक्ष में भी फैसला सुना सकता है. उन्होंने कहा, 'अगली बात यह होगी कि वे (सुप्रीम कोर्ट) चीन और अन्य देशों के पक्ष में फैसला सुनाएंगे. वे ये भी कह देंगे कि 14वां संशोधन गुलामों के बच्चों की देखभाल के लिए नहीं लिखा गया था, जबकि इसका उद्देश्य वही था. सुप्रीम कोर्ट किसी न किसी तरह गलत निष्कर्ष पर पहुंचेगा.'

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आने के बाद तुरंत 10 फीसदी ग्लोबल टैरिफ लगाने का ऐलान किया. इसके बाद शनिवार (21 फरवरी 2026) को ट्रंप ने ग्लोबल टैरिफ को बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया.

Published at : 23 Feb 2026 06:59 PM (IST)
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
