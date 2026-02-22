हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया

ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया

सर्वे में सामने आया है कि तीन में से दो अमेरिकी ट्रंप के महंगाई से निपटने के तौर तरीकों से नाराज हैं. इसके अलावा इम्पोर्टेड सामानों पर टैरिफ को लेकर लिए जा रहे फैसले पर 10 में से 6 लोग नाराज नजर आए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 22 Feb 2026 04:00 PM (IST)
Preferred Sources

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब अपने ही नागरिकों के बीच फैसलों के चलते घिरते नजर आ रहे हैं. हाल ही में हुए सर्वे में पता चला है कि अमेरिकी नागरिक ट्रंप के फैसलों से नाखुश हैं. वो ट्रंप के नेतृत्व को लेकर और देश चलाने के तौर तरीकों से नाराज हैं. इनमें मुख्य मुद्दे रोजगार, बाजार में उत्पादों की बढ़ती कीमतों, नौकरियों और दूसरे देशों के साथ रिश्ते शामिल हैं.

अमेरिका में यह सर्वे एबीसी न्यूज, वॉशिंगटन पोस्ट और इप्सोस पोल ने मिलकर किया है. हालांकि ये सर्वे सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ पर दिए गए फैसले से तुरंत पहले ही किया गया था. 

सर्वे में क्या आए नतीजे?

इसमें सामने आया है कि तीन में से दो अमेरिकी ट्रंप के महंगाई से निपटने के तौर तरीकों से नाराज हैं. इसके अलावा इम्पोर्टेड सामानों पर टैरिफ को लेकर लिए जा रहे फैसले पर 10 में से 6 लोग नाराज नजर आए. इसके अलावा 58% इमीग्रेशन के मुद्दे को निपटने के तौर तरीकों से नाराज दिखे हैं. साथ ही 57% का कहना है कि आर्थिक मुद्दों को और बेहतर तरीके से निपटा जा सकता है.

हालांकि, अमेरिकी कांग्रेस में डेमोक्रेट्स के बीच ट्रंप को लेकर कन्फ्यूजन देखा जा सकता है. जब उनसे पूछा गया कि बड़ी समस्याओं को हल करने के लिए किस पर ज्यादा भरोसा करते हैं, तो लोग ट्रंप को 33% और डेमाक्रेट्स को 31%, साथ ही दोनों में से कोई नहीं को लेकर 31% के बीच बंटे हुए नजर आए. कई अमेरिकी दोनों तरफ से नाखुश नजर आए हैं. 

क्या ट्रंप के ऑफिस संभालने के बाद बिगड़े अमेरिका के हालात?

ट्रंप को सबसे कम रेटिंग डेमोक्रेट्स और इंडिपेंडेंट्स की तरफ से दी गई है. इनमें ज्यादातर मुद्दे पर नापसंद किया गया है. कुल मिलाकर ट्रंप को नापसंद रेटिंग लगभग 60% आई है. यह उनके दूसरे टर्म में ज्यादा है. ट्रंप के ऑफिस संभालने के बाद हालात और बिगड़े हैं, ऐसा लोगों का मानना है. 10 में से 3 ही उनके समर्थन में नजर आए हैं. वहीं, 22 प्रतिशत लोगों ने खुद को आर्थिक रूप से बेहतर बताया है. वहीं, अधिकतर का कहना है कि हालात वैसे ही हैं, या पहले से भी बुरे हैं. अमेरिका में यह पोल 2500 से ज्यादा एडल्ट्स के बीच किया गया. इसमें ट्रंप के फैसलों पर जनता बंटी हुई नजर आई है. 

Published at : 22 Feb 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
America Donald Trump Washington Poll Result
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया
ट्रंप ने 100 से ज्यादा देशों पर थोपा टैरिफ, US प्रेसिडेंट की इस रणनीति से कितने खुश हैं अमरीकी? सर्वे ने चौंकाया
विश्व
'अगर वो ग्लोबल टैरिफ लगाना ही चाहते हैं तो...', नील कत्याल ने ट्रंप को जमकर सुनाया, दी ये नसीहत
'अगर वो ग्लोबल टैरिफ लगाना ही चाहते हैं तो...', नील कत्याल ने ट्रंप को जमकर सुनाया, दी ये नसीहत
विश्व
इजरायल ने लेबनान पर किया हवाई हमला, हिज़्बुल्लाह कमांडर समेत 10 की मौत
इजरायल ने लेबनान पर किया हवाई हमला, हिज़्बुल्लाह कमांडर समेत 10 की मौत
विश्व
मिडिल ईस्ट पर मंडरा रहे युद्ध के बादल! ईरान से बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने शुरू की सैनिकों की गुप्त शिफ्टिंग
मिडिल ईस्ट पर मंडरा रहे युद्ध के बादल! ईरान से तनाव के बीच US ने शुरू की सैनिकों की शिफ्टिंग
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Meerut: मेरठ में संबोधन के दौरान विपक्ष पर बरसे पीएम मोदी | Akhilesh Yadav | BSP
UP Breaking: 'केस का सामना करेंगे, न्यायपालिका पर भरोसा', FIR पर बोले Avimukteshwaranand | CM Yogi
Pakistan Air Strike: पाक एयरस्ट्राइक पर वरिष्ठ पत्रकार का चौंकाने वाला खुलासा | Afghanistan
UP Breaking: 'फर्जी केस की सच्चाई सामने आएगी'- Avimukteshwaranand | CM Yogi | BJP | Shankaracharya
Delhi पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, 6 संदिग्ध गिरफ्तार | Breaking | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सिर्फ 55 मिनट में दिल्ली से पहुंच जाएंगे मेरठ, PM मोदी ने नमो भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी, जानें क्या-क्या खास
सिर्फ 55 मिनट में दिल्ली से पहुंच जाएंगे मेरठ, PM मोदी ने नमो भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी
बिहार
नीतीश कुमार की बढ़ी टेंशन! शराबबंदी पर अब BJP बोली- '…जैसा पहले था वैसे कर दिया जाए'
नीतीश कुमार की बढ़ी टेंशन! शराबबंदी पर अब BJP बोली- '…जैसा पहले था वैसे कर दिया जाए'
क्रिकेट
बारिश में धुले मैच तो इस नियम के तहत होगा सेमीफाइनल का फैसला, टी20 वर्ल्ड कप का ये गणित चकरा देगा सिर
बारिश में धुले मैच तो इस नियम के तहत होगा सेमीफाइनल का फैसला, सिर चकरा देगा ये गणित
भोजपुरी सिनेमा
Holi 2026: ‘खेतवा में पावर दिखावे पवनवा'...मनोज तिवारी के ‘होलरिया’ गाने ने मचाई हलचल
‘खेतवा में पावर दिखावे पवनवा'...मनोज तिवारी के ‘होलरिया’ गाने ने मचाई हलचल
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
इंडिया
Odisha: शर्मसार हुआ शिक्षा का मंदिर, 13 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप के आरोप में 5 शिक्षक गिरफ्तार
शर्मसार हुआ शिक्षा का मंदिर, 13 वर्षीय छात्रा से गैंगरेप के आरोप में 5 शिक्षक गिरफ्तार
यूटिलिटी
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से सीधे कैसे कर सकते हैं शिकायत, जान लें उनसे मिलने का तरीका
दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता से सीधे कैसे कर सकते हैं शिकायत, जान लें उनसे मिलने का तरीका
ट्रेंडिंग
राजस्थान में घोड़े पर Blinkit डिलीवरी! बुजुर्ग डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल, लोग बोले, प्रधान, यहां तो जवानों को घोड़ी नसीब नहीं
राजस्थान में घोड़े पर Blinkit डिलीवरी! बुजुर्ग डिलीवरी बॉय का वीडियो वायरल, लोग बोले, प्रधान, यहां तो जवानों को घोड़ी नसीब नहीं
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget