'हाथ काटने पर नक्शे से मिटाने की बात', ट्रंप और ईरान के बीच क्या है Word War, जानें

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार (20 जनवरी) को कहा कि अगर ईरान उनकी हत्या करने की कोशिश करता है तो संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान को पूरी तरह से नष्ट कर देगा. दोनों देशों के बीच नए सिरे से बढ़ते तनाव के बीच तेहरान के खिलाफ ट्रंप की ये सबसे बड़ी धमकी है.

एसोसिएटेड प्रेस के अनुसार केटी पावलिच टुनाइट कार्यक्रम में इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने कहा, "मैंने बहुत सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कुछ भी हुआ तो वे उन्हें इस धरती से मिटा देंगे." ट्रंप की ये टिप्पणियां उन बयानों के बाद आई हैं, जिनमें उन्होंने कहा था कि अगर उन पर किसी भी तरह के हमले के पीछे ईरान पाया जाता है तो उन्होंने अपने सलाहकारों को ईरान को पूरी तरह से नष्ट करने का निर्देश दिया है.

ईरान ने ट्रंप को दी थी चेतावनी

ईरान में बढ़ते सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच वॉशिंगटन और तेहरान के बीच तीखी नोकझोंक चल रही है. इससे पहले ईरान ने ट्रंप को अयातुल्ला अली खामेनेई जो लगभग 4 दशकों से इस्लामी गणराज्य पर शासन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई न करने की चेतावनी दी थी.

एपी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सशस्त्र बलों के प्रवक्ता जनरल अबोलफजल शेखरची ने कहा, "ट्रंप जानते हैं कि अगर हमारे नेता की ओर हमले की कोशिश के लिए कोई भी हाथ बढ़ता है तो हम न केवल उस हाथ को काट देंगे बल्कि हम उनकी दुनिया को भी आग लगा देंगे."

खामेनेई को बीमार व्यक्ति बता चुके हैं ट्रंप

बता दें कि ये बयान ट्रंप द्वारा पॉलिटिको के साथ एक इंटरव्यू में खामेनेई की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने के कुछ दिनों बाद आया है. जिसमें उन्होंने खामेनेई को बीमार व्यक्ति बताया और कहा कि वो अपने देश को ठीक से चलाए और लोगों को मारना बंद करें. साथ ही ये भी कहा कि ईरान में नए नेतृत्व की तलाश करने का समय आ गया है. ईरान की खराब अर्थव्यवस्था को लेकर दिसंबर 2025 में भड़के प्रदर्शनों के कारण अमेरिका और ईरान के बीच तनाव काफी बढ़ गया है.

