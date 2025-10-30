अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन से घटाया टैरिफ, शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद लिया बड़ा फैसला

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने करीब 6 सालों के बाद मुलाकात की. वे दोनों गुरुवार (30 अक्टूबर) को दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में मिले. इस मीटिंग के बाद एक अहम खबर सामने आई. ट्रंप ने चीन पर से टैरिफ घटा दिया है. उन्होंने बताया कि चीन के साथ कई मसलों पर बात हुई. जल्द ही ट्रेड डील को लेकर भी अपडेट मिलेगा. अमेरिका ने चीन पर से 10 प्रतिशत टैरिफ कम किया है.

'एएनआई' की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ''जैसा कि आप जानते हैं, मैंने चीन पर फेंटानिल की वजह से 20 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, लेकिन उनकी बातें सुनने के बाद मैंने इसे 10 प्रतिशत घटा दिया है और यह तुरंत प्रभावी होगा.''

चीन दौरे पर जाएंगे डोनाल्ड ट्रंप

ट्रंप ने बताया कि कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं. उन्होंने चीन पर लगाए गए टैरिफ को 57 प्रतिशत से घटाकर 47 प्रतिशत करने की घोषणा की. उन्होंने यह भी कहा कि वह अप्रैल में चीन का दौरा करेंगे और जल्द ही एक ट्रेड डील पर हस्ताक्षर करेंगे. शी जिनपिंग उसके बाद अमेरिका आएंगे.

#WATCH | During a Press Gaggle on Air Force One, US President Donald Trump says, "...On Fentanyl, we agreed that he was going to work very hard to stop the flow... I've agreed, as you know, I put a 20% tariff on China because of the Fentanyl coming in, which is a big tariff and… https://t.co/a90xYEL1gu pic.twitter.com/ybfCf7lK7P — ANI (@ANI) October 30, 2025

.@POTUS shakes hands with China's President Xi after their historic meeting in South Korea. pic.twitter.com/O3DOxWIJ7d — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 30, 2025

चीन तुरंत शुरू करेगा सोयाबीन की खरीद

ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात के बीच अमेरिका और चीन के बीच चल रही तकरार खत्म होने की ओर है. ट्रंप ने मीटिंग के बाद बताया कि चीन तुरंत प्रभाव से अमेरिकी सोयाबीन की खरीद शुरू करेगा.

बता दें कि ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के बाद चीन ने अमेरिकी सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया था, जिससे उसके किसानों को घाटा हो रहा था. हालांकि अब दोनों देशों के मतभेद लगभग खत्म होने की ओर हैं.