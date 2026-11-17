अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी ड्रोन हमलों से अपनी निजी सुरक्षा को खतरा होने की आशंका पर मजाकिया अंदाज में जवाब दिया. सोमवार को व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों से बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें ईरानी ड्रोन से खुद को निशाना बनाए जाने का डर है, तो उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी बजाय सवाल पूछने वाले पत्रकार की ज्यादा चिंता है.

ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा कि अगर ईरान उन्हें निशाना बनाने में सफल रहा तो पत्रकार भी नहीं बचेंगे. उनका यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच 28 फरवरी से युद्ध जारी है और ईरान ने बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमला किया है.

ईरानी ड्रोन हमले को लेकर पत्रकार के सवाल पर दिया जवाब

व्हाइट हाउस के बाहर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए एक रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछा कि क्या उन्हें ईरानी ड्रोन हमलों के बीच अपनी निजी सुरक्षा को लेकर चिंता है? इस पर ट्रंप ने तुरंत जवाब दिया, "मुझे आपकी ज्यादा चिंता है. क्योंकि अगर वे मुझे निशाना बनाते हैं, तो आप भी नहीं बचेंगे." ट्रंप का यह जवाब सुनकर वहां मौजूद लोगों का ध्यान इस बातचीत पर गया.

बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ईरान का हमला

यह सवाल ईरान की ओर से बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमला किए जाने के एक दिन बाद आया. बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच 28 फरवरी से जारी युद्ध के बीच ईरान ने यह कार्रवाई की.

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) ने सरकारी टेलीविजन पर प्रसारित बयान में कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य बंद है और अमेरिका की ओर से किसी भी तरह की आक्रामक कार्रवाई का जवाब पहले से ज्यादा सख्ती और ताकत के साथ दिया जाएगा.

एयरलाइन व्यवस्था पर सवाल पूछने वाली पत्रकार पर भड़के ट्रंप

इसी बातचीत के दौरान ट्रंप एनबीसी की पत्रकार यामिशे अल्सिंडोर के सवाल पर भी नाराज हो गए. पत्रकार ने उनसे पूछा था कि क्या वह देश की बदहाल होती एयरलाइन व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय वाशिंगटन में अपने निर्माण कार्यों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं?

यह सवाल ऐसे समय पूछा गया, जब शुक्रवार को फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने देशभर में विमानों की उड़ानों पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया था. इसके जवाब में ट्रंप ने पत्रकार को 'दयनीय' (पैथेटिक) कह दिया.

फिलीपींस और चीन दौरे से पहले सार्वजनिक हुए ट्रंप

यह प्रेस वार्ता कई दिनों बाद ट्रंप की पहली सार्वजनिक उपस्थिति थी. इसके कुछ समय बाद उन्हें फिलीपींस और चीन के दौरे के लिए रवाना होना था. इस यात्रा के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ त्रिपक्षीय बातचीत की संभावना भी जताई गई है.

ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन से मुलाकात की संभावना भी जाहिर की. हालांकि, इस मुलाकात को लेकर विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई.

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