अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को 2028 के चुनाव में उपराष्ट्रपति बनने की संभावना से साफ इनकार कर दिया, लेकिन तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ने पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया. उन्होंने कहा कि 'यह बहुत चालाकी वाली बात होगी, लोग इसे पसंद नहीं करेंगे. यह सही नहीं होगा.'

उपराष्ट्रपति बनने की संभावना से इंकार

राष्ट्रपति ट्रंप मलेशिया से टोक्यो जाते समय पत्रकारों से बात कर रहे थे. उन्होंने कहा, 'मैं उपराष्ट्रपति बनने का कोई इरादा नहीं रखता. यह मजाक जैसा लगेगा, और लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे.' रॉयटर्स के मुताबिक, ट्रंप कई बार मजाक में तीसरी बार राष्ट्रपति बनने की बात कर चुके हैं. उन्होंने रैलियों में 'Trump 2028' टोपी तक पहनाई थी. हालांकि, अमेरिकी संविधान के 12वें संशोधन के तहत जो व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के योग्य नहीं है, वह उपराष्ट्रपति भी नहीं बन सकता.

बैनन का दावा- '22वें संशोधन को बदलने की योजना'

डोनाल्ड ट्रंप के पूर्व रणनीतिक सलाहकार स्टीव बैनन ने द इकॉनमिस्ट को बताया कि वह अमेरिकी संविधान के 22वें संशोधन को बदलने की योजना पर काम कर रहे हैं, जिससे ट्रंप तीसरी बार चुनाव लड़ सकें. बैनन ने कहा, 'ट्रंप 2028 में राष्ट्रपति बनेंगे और इसके लिए एक योजना तैयार है.'

मैंने इस पर अभी नहीं सोचा- ट्रंप

तीसरे कार्यकाल पर अदालत में लड़ाई लड़ने के सवाल पर ट्रंप ने कहा, 'मैंने इस पर अभी विचार नहीं किया है.' उन्होंने यह भी कहा कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रुबियो 'बेहतरीन नेता' हैं और 2028 में राष्ट्रपति पद के लिए मजबूत दावेदार बन सकते हैं.

रिपब्लिकन पार्टी में बढ़ी अनिश्चितता

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से रिपब्लिकन पार्टी के भविष्य को लेकर असमंजस बढ़ गया है. पार्टी के भीतर कई नेता पहले से 2028 के लिए तैयारी में जुटे हैं, जबकि कुछ ट्रंप समर्थक चाहते हैं कि वह लंबे समय तक सत्ता में बने रहें.