हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व6 साल बाद जिनपिंग से मिले ट्रंप, कर दिया बड़ा ऐलान, हल हो गया अमेरिका-चीन के टैरिफ का मसला?

6 साल बाद जिनपिंग से मिले ट्रंप, कर दिया बड़ा ऐलान, हल हो गया अमेरिका-चीन के टैरिफ का मसला?

Donald Trump Xi Jinping: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने करीब छह सालों के बाद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की. इन दोनों की मीटिंग के बाद टैरिफ का मसला सुलझ सकता है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 30 Oct 2025 08:31 AM (IST)
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आखिरकार मुलाकात हो ही गई. ट्रंप और जिनपिंग गुरुवार (30 अक्टूबर) को दक्षिण कोरिया के शहर बुसान में मिले. ये दोनों आखिरी बार 2019 में मिले थे और अब 6 सालों बाद मीटिंग हुई है. ट्रंप ने इस मुलाकात के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हम पहले भी कई बातों पर सहमत हो चुके हैं और अब भी कई मुद्दों पर बात बनेगी.

'पीटीआई' की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कहा, ''चीन के बहुत ही खास और सम्मानित राष्ट्रपति के साथ हमारी बातचीत होने वाली है. मुझे लगता है कि हम पहले भी कई बातों पर सहमत हो चुके हैं और अभी कुछ और मुद्दों पर सहमति बनाएंगे. राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक महान देश के महान नेता हैं और मेरा मानना है कि हमारे बीच लंबे समय तक अच्छे संबंध बने रहेंगे. उनके साथ मीटिंग करना हमारे लिए सम्मान की बात है.”

क्या चीन-अमेरिका के बीच टैरिफ पर बन गई बात

राष्ट्रपति ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात ऐसे वक्त में हुई है, जब दोनों के बीच लंबे वक्त से टैरिफ वॉर चल रही है. हालांकि अब उम्मीद जताई जा रही है कि चीन और अमेरिका का टैरिफ का मसला हल हो सकता है. ट्रंप ने कहा, ''आज ट्रेड डील पर हस्ताक्षर हो सकते हैं.'' ट्रंप के चीन पर टैरिफ बढ़ाने के बाद जिनपिंग ने उसका सोयाबीन खरीदना बंद कर दिया था, जिससे अमेरिकी किसानों को नुकसान हो रहा था. टैरिफ का ओवर ऑल ट्रेड पर असर पड़ रहा था. हालांकि अब दोनों के रिश्तों में नरमी आ सकती है.

ट्रंप से मिलकर क्या बोले जिनपिंग

चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने भी अमेरिका के साथ संबंधों पर बात की. उन्होंने ट्रंप के लिए कहा, ''मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूं. हमारे दोनों देश एक-दूसरे को सफल बनाने के लिए मदद कर सकते हैं. इससे दोनों तरक्की के रास्ते पर चलेंगे. मैं चीन-अमेरिका के संबंधों की मजबूत नींव बनाने के लिए काम को जारी रखने के लिए तैयार हूं.''

Published at : 30 Oct 2025 08:05 AM (IST)
Tags :
US Breaking News XI JINPING Abp News CHINA DONALD Trump
