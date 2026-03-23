'ईरान भी डील चाहता है और हम भी', ट्रंप का बड़ा कबूलनामा, कहा- आज फोन पर बातचीत संभव

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बयान के बाद मिडिल ईस्ट में जारी जंग के खत्म होने के संकेत मिलने लगे हैं. पहले ट्रंप ने कहा कि अमेरिका अगले 5 दिनों तक ईरान के पावर प्लांट पर हमला नहीं करेगा. इसके बाद उन्होंने कहा कि ईरान समझौता करना चाहता है और दावा किया है कि अमेरिकी दूत एक सम्मानित ईरानी नेता के साथ बातचीत कर रहे हैं.

ट्रंप ने कहा कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने 22 मार्च की रात को ईरान के नेता के साथ बातचीत की. उन्होंने बताया कि तीन क्षेत्रीय देशों के विदेश मंत्रियों ने व्हाइट हाउस के दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ अलग-अलग बातचीत की. ट्रंप ने कहा, 'हम एक ऐसे व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं, जिन्हें मैं सम्मानित नेता मानता हूं. वे सर्वोच्च नेता नहीं हैं, उनसे किसी ने संपर्क नहीं किया है और हमें नहीं पता कि वे जीवित हैं या नहीं.'

अमेरिका-ईरान करना चाहते डील: ट्रंप

फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 'मैं नहीं चाहता कि ईरान के नेता की हत्या हो. इस समय कोई भी यह पद (सुप्रीम लीडर) नहीं लेना चाहता. ईरान के साथ संभावित समझौते पर ट्रंप ने कहा, 'तेहरान के साथ करीब 15 मुद्दों पर सहमति बनी है. वे परमाणु हथियार नहीं रखेंगे. ईरान ने इस पर सहमति जताई है.'

ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान के साथ कोई समझौता हो जाता है तो अमेरिका ईरान के एनरिच यूरेनियम को अपने कब्जे में लेने के लिए कदम उठाएगा, जो परमाणु कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि हम दोनों एक समझौता करना चाहते हैं

बातचीत सफल नहीं हुई तो बमबारी जारी रहेगी: ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान में सत्ता परिवर्तन प्रभावी रूप से चल रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से संपर्क किए गए ईरानी अधिकारियों के साथ बातचीत सफल नहीं होती है तो बमबारी जारी रहेगी. ट्रंप ने स्पष्ट किया कि बातचीत ईरान के नए सर्वोच्च नेता मोज्तबा खामेनेई के साथ नहीं, बल्कि उन लोगों के साथ थी जिन्हें उन्होंने अच्छा बताया था. उन्होंने कहा कि अगर बातचीत सफल नहीं होती है, तो हम ईरान पर और तेज हमले करते रहेंगे.