क्या रूस-यूक्रेन के बीच थम गई जंग? अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने किया सीजफायर का दावा

Russia Ukraine War: यूक्रेन में जारी युद्ध और कड़ाके की ठंड के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मानवीय आधार पर बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से आग्रह किया है कि यूक्रेन की राजधानी कीव सहित अन्य शहरों पर कम से कम एक सप्ताह तक हमले न किए जाएं, ताकि भीषण सर्दी के दौरान आम नागरिकों को राहत मिल सके.

गुरुवार को व्हाइट हाउस में आयोजित कैबिनेट बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति पुतिन से अनुरोध किया है कि कड़ाके की ठंड के इस दौर में कीव और अन्य शहरों व कस्बों पर एक सप्ताह तक हमले न किए जाएं. ट्रंप का यह बयान ऐसे समय सामने आया है, जब रूस यूक्रेन के बिजली प्रतिष्ठानों और अन्य अहम बुनियादी ढांचों पर लगातार हमले कर रहा है, जिससे पूरे देश में बड़ी संख्या में लोग बिजली संकट का सामना कर रहे हैं. ट्रंप ने दावा किया कि राष्ट्रपति पुतिन उनके इस अनुरोध पर सहमत हो गए हैं. हालांकि इस संबंध में रूस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.

ड्रोन हमले में तीन की मौत

इसी बीच गुरुवार को यूक्रेनी अधिकारियों ने बताया कि रूस द्वारा दक्षिणी जापोरिज्जिया क्षेत्र में रात के समय किए गए ड्रोन हमले में तीन लोगों की मौत हो गई है. हमले में एक अपार्टमेंट इमारत को गंभीर नुकसान पहुंचा, जिसके बाद इमारत में आग लग गई.

रूस कर रहा बड़े हमले की तैयारी- जेलेंस्की

इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने चेतावनी दी थी कि रूस एक और बड़े हमले की तैयारी कर रहा है. उन्होंने कहा कि यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक रूस बड़े पैमाने पर हवाई हमलों के लिए हथियार और संसाधन जुटा रहा है. जेलेंस्की ने यह भी याद दिलाया कि हाल ही में रूस ने यूक्रेन पर करीब 800 ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, जिसमें देश की पावर ग्रिड को खास तौर पर निशाना बनाया गया था.

ये सभी घटनाएं ऐसे समय में हो रही हैं, जब अमेरिका की मध्यस्थता में रूस और यूक्रेन के बीच संघर्षविराम को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन जमीनी हालात अभी भी बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं.