'अगर बगराम एयरबेस नहीं लौटाया तो नतीजा...', डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान को दे डाली खुली धमकी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस का नियंत्रण अमेरिका को वापस नहीं देता है, तो गंभीर परिणाम होंगे. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर लिखा, "अगर अफगानिस्तान बगराम एयरबेस उन लोगों को नहीं देता जिन्होंने इसे बनाया, यानी अमेरिका को तो बुरी चीजें होंगी."

ट्रंप ने पहले भी कहा था कि 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिकी बलों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले इस बेस का नियंत्रण अमेरिका वापस चाहता है. शुक्रवार (19 सितंबर) को उन्होंने पत्रकारों से कहा कि इस मुद्दे पर अफगान अधिकारियों से बातचीत चल रही है. अमेरिकी सैनिकों के 2021 में अफगानिस्तान से हटने के बाद यह एयरबेस तालिबान आंदोलन के हाथों में चला गया.

अफगान अधिकारियों ने पहले ही अमेरिकी सैन्य उपस्थिति के पुनर्जीवन का विरोध किया है. अफगान विदेश मंत्रालय के अधिकारी जाकिर जलाल ने X (पूर्व में ट्विटर) पर कहा, "अफगानिस्तान और अमेरिका को एक-दूसरे से बातचीत करनी चाहिए लेकिन अमेरिका को अफगानिस्तान के किसी भी हिस्से में सैन्य उपस्थिति बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है."

"हम बगराम वापस चाहते हैं"

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनकी प्रशासन बगराम एयरबेस का नियंत्रण वापस पाने के प्रयास में है. उन्होंने इसके पीछे की प्रमुख वजह चीन के परमाणु हथियारों के निकटतम होने को बताया. ट्रंप ने इसे पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रशासन के तहत पूर्ण आपदा करार दिया और कहा कि अमेरिकी सेना की लंबी युद्ध से वापसी को बाइडेन प्रशासन ने गड़बड़ाया.

ट्रंप ने कहा, "हम इसे वापस पाने की कोशिश कर रहे हैं. हम यह बेस वापस चाहते हैं क्योंकि अफगान अधिकारियों को हमारी जरूरत है. हम वह बेस वापस चाहते हैं और इसका एक कारण यह भी है कि यह चीन के परमाणु हथियार निर्माण स्थल से केवल एक घंटे की दूरी पर है."

ये भी पढ़ें-

‘परिवारों के लिए मुश्किल...’, ट्रंप के H-1B वीजा फीस बढ़ाने पर भारत का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा