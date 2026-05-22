'गया तब भी मारा जाऊंगा, नहीं गया तब भी...' बेटे की शादी को लेकर ट्रंप ने क्यों कही ये बात?

ईरान वॉर में बिजी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास अपने बेटे की शादी में भी जाने का समय नहीं है. ट्रंप ने अपने बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी को लेकर एक बयान दिया है. गुरुवार (21 मई) को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि 'वक्त सही नहीं है, इसलिए बेटे की शादी अटेंड करना मुश्किल है.'

'शादी की टाइमिंग ठीक नहीं' - ट्रंप

डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान युद्ध की वजह से उन्हें अपने बेटे की शादी में शामिल न हो पाने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि इस सप्ताह के आखिरी में पाम बीच की सोशलाइट बेटिना एंडरसन के साथ डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की शादी की टाइमिंग ठीक नहीं है.

REPORTER: ‘Are you attending your son’s wedding?’



TRUMP: ‘He’d like me to go… This not good timing for me. I have a thing called IRAN… If I do attend, I get killed. If I don’t attend, I get killed. By the fake news, of course’ pic.twitter.com/qHzFFRLiJ5 — RT (@RT_com) May 21, 2026

राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि वह शादी में शामिल होने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन ईरान के मौजूदा हालात और मीडिया की कड़ी नजरों की वजह से इस समय वक्त निकालना काफी मुश्किल है.

क्या बोले ट्रंप?

ट्रंप ने कहा, 'मेरा बेटा चाहता है कि मैं शादी में आऊं, लेकिन मेरे लिए यह सही समय नहीं है. मेरे सामने 'ईरान' जैसा बड़ा मुद्दा है. आगे कहा - (If I do attend, I get killed. If I don’t attend, I get killed. By the fake news, of course’) अगर मैं शादी में जाता हूं तो भी मेरी आलोचना होगी और अगर नहीं जाता हूं तो भी मुझे घेरा जाएगा और ऐसा करने वाली बेशक हमारी 'फेक न्यूज' (मीडिया) ही होगी.'

भारत रवाना होने से पहले रूबियो की ईरान को परमाणु हथियारों पर चेतावनी, बोले- 'जरूरत पड़ी तो...'

ट्रंप जूनियर की इसी सप्ताह शादी

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बेटे डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर इस वीकेंड बहामास में एक निजी समारोह में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह पाम बीच की जानी-मानी सोशलाइट और मॉडल बेटिना एंडरसन से शादी कर रहे हैं.

चुनिंदा लोग ही होंगे शामिल

CNN की रिपोर्ट के अनुसार, इस शादी को काफी निजी और छोटा रखा गया है. मेहमानों की लिस्ट बहुत सीमित है, जिसमें केवल परिवार के लोग और बेहद करीबी दोस्त ही शामिल होंगे. पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संकेत दिया है कि ईरान के साथ जारी तनाव और अपनी सुरक्षा चिंताओं की वजह से उनका इस शादी में शामिल होना अभी तय नहीं है.

'भारत को जितना तेल चाहिए अमेरिका उतना देने को तैयार', इंडिया विजिट से पहले अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा बयान