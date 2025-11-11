देश की राजधानी दिल्ली में सोमवार (10 नवंबर 2025) की शाम करीब 7 बजे लाल किले के पास खड़ी हुंडई I20 कार में विस्फोट हुआ. इस धमाके में 8 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए. ब्लास्ट में इस्तेमाल की गई कार की जानकारी जुटाई जा रही है. इस बीच सुरक्षा एजेंसियों का बड़ी जानकारी हाथ लगी है. उन्होंने पता लगाया कि i20 कार दिल्ली में बदरपुर बॉर्डर से 3.18 मिनट पर दिल्ली में एंट्री हुई थी. इसके साथ ही दिल्ली पुलिस गाड़ी का पूरा रूट चेक कर रही है.

मामले पर उत्तरी दिल्ली के डीसीपी राजा बंठिया ने कहा, "कोतवाली थाने में एक प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. एफएसएल टीम और अन्य एजेंसियों की टीमें भी घटनास्थल पर मौजूद हैं. इस जांच के लिए आवश्यक सभी सबूत और सुराग एकत्र किए जा रहे हैं. वहीं एक अन्य अधिकारी ने कहा कि आसपास खड़ी गाड़ियां भी प्रभावित हुई हैं.

कार की चाबी पर फरीदाबाद की कंपनी

जांच एजेंसियों को विस्फोटक कार की चाबी पर फरीदाबाद की एक कंपनी का नाम मिला है. यह कंपनी सेक्टर 37, फरीदाबाद में स्थित है और यूज़्ड कार डीलिंग का काम करती है. पता चला है कि यह i20 कार पुलवामा के रहने वाले तारिक नाम के व्यक्ति को बेची गई थी. दिल्ली पुलिस अब यह जांच कर रही है कि कार का इस्तेमाल कैसे और कब दिल्ली लाने में किया गया. सूत्रों के अनुसार, फरीदाबाद से लेकर लाल किला ब्लास्ट तक की घटनाएं आपस में जुड़ी हो सकती हैं. इस एंगल से दिल्ली पुलिस, NIA और IB की टीमें मिलकर काम कर रही हैं.

जांच में अब तक दो नाम सामने आए

जांच में अब तक दो नाम सामने आए हैं. तारिक (पुलवामा निवासी) ये वही व्यक्ति जिसके नाम पर कार रजिस्टर्ड थी. उमर मोहम्मद तारिक का सहयोगी, जिसकी तलाश तेज कर दी गई है. दिल्ली पुलिस की प्रारंभिक जांच से संकेत मिल रहे हैं कि इन दोनों का आतंकी नेटवर्क से संबंध हो सकता है. संभावना है कि कार में RDX या उच्च क्षमता वाला विस्फोटक लगाया गया था.

