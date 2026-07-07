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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वइधर ट्रंप ने दी ईरान को धमकी, उधर होर्मुज में बरसने लगी मिसाइलें, 24 घंटे में 3 जहाज पर अटैक

इधर ट्रंप ने दी ईरान को धमकी, उधर होर्मुज में बरसने लगी मिसाइलें, 24 घंटे में 3 जहाज पर अटैक

पिछले 24 घंटों में होर्मुज जलडमरूमध्य में तीसरे वाणिज्यिक (कॉमर्शियल) जहाज पर हमला किया गया है. इस घटना के बाद इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंता फिर बढ़ गई है.

Written By : राजेश कुमार |  Updated at : 07 Jul 2026 08:33 PM (IST)
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मिडिल ईस्ट में एक बार फिर अनिश्चितता का माहौल गहराता जा रहा है. पिछले 24 घंटों के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य में तीसरे वाणिज्यिक (कॉमर्शियल) जहाज पर हमला किया गया है. इस घटना के बाद इस रणनीतिक समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा को लेकर चिंता फिर बढ़ गई है. खास बात यह है कि ये हमले ऐसे समय में हुए हैं, जब अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम एमओयू (MoU) पर हस्ताक्षर कर समझौता किया जा चुका है.

UKMTO का दावा- किसी अज्ञात चीज से किया गया हमला

यूके मैरिटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स यानी यूकेएमटीओ ने बताया कि ताजा घटना एक टैंकर पर किसी अज्ञात चीज से हमला किया गया है. इसमें किसी के हताहत होने या नुकसान की खबर नहीं है. इस हमले ने डर को और बढ़ा दिया है. हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को फिर से निशाना बनाया जा रहा है. हमले ऐसे वक्त हुए हैं, जब अमेरिका और ईरान के बीच एमओयू पर साइन के बाद डील की जा चुकी है.

दो अलग-अलग घटनाओं के बाद हुआ तीसरा हमला 

घटना मंगलवार को हुई दो अलग-अलग हमलों के बाद हुई है. इनमें कतर के एलएनजी कैरियर पर हमला किया गया. साथ ही सऊदी के झंडे वाले कच्चे तेल के टैंकर को नुकसान पहुंचाना शामिल है. 

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एजेंसी के हवाले से कहा गया है कि टैंकर एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल से टकराया. इससे स्ट्रक्चरल नुकसान पहुंचा है. अधिकारियों की मानें तो किसी के घायल होने की खबर नहीं है. प्रदूषण या तेल लीकेज की खबर नहीं है. जांच की जा रही है. हॉर्मुज गुजरने वाले जहाजों से सतर्क रहने की अपील की गई है. साथ ही गुजरने वाले जहाजों से किसी भी तरह की घटना को लेकर रिपोर्ट करने को कहा गया है. 

कतर ने ईरान पर लगाया आरोप
यह घटना कतर की तरफ से ईरान पर हमले का दोष मढ़ने के बाद हुई है. कतर का कहना है कि ईरान ने उसके एलएनजी कैरियर अल रेकय्यात पर हमला किया था. इसके कुछ घंटो बाद यह घटना हुई है. रॉयटर्स की मानें तो जहाज एक ड्रोन से टकराया था. इससे इंजन रूम में आग लग गई. क्रू मेंबर सुरक्षित बच निकले. रेस्क्यू जारी है. वहीं, विदेश मंत्री माजेद अल अंसारी ने इस हमले को वैश्विक व्यापार और समुद्री सुरक्षा पर हमला बताया है. साथ ही इंटरनेशनल कानून का उल्लंघन करार दिया है. अल अंसारी ने ईरान से इस तरह के हमले रोकने की अपील की है.

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About the author राजेश कुमार

राजेश कुमार पत्रकारिता जगत में पिछले करीब 14 सालों से ज्यादा वक्त से अपना योगदान दे रहे हैं. राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों से लेकर अपराध जगत तक, हर मुद्दे पर वह स्टोरी लिखते आए हैं. इसके साथ ही, किसी खबरों पर किस तरह अलग-अलग आइडियाज के साथ स्टोरी की जाए, इसके लिए वह अपने सहयोगियों का लगातार मार्गदर्शन करते रहे हैं. इनकी अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों पर खास नज़र रहती है, जबकि भारत की राजनीति में ये गहरी रुचि रखते हैं. इन्हें क्रिकेट खेलना काफी पसंद और खाली वक्त में पसंद की फिल्में भी खूब देखते हैं. पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखने से पहले उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर ऑफ ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म किया है. राजनीति, चुनाव, अंतरराष्ट्रीय संबंधों और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर राजेश कुमार लगातार लिखते आ रहे हैं.
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Published at : 07 Jul 2026 08:09 PM (IST)
Tags :
WORLD NEWS Strait Of Hormuz US Iran Tensions
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