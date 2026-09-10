सऊदी ने किया हमला, अब पाक भी बरसाएगा बम? किस मुस्लिम देश में छिड़ा युद्ध

पाकिस्तान ने सऊदी अरब और तुर्किए के साथ मक्का पैक्ट में शामिल होने की दिलचस्पी दिखाई थी. अब इसका असर भी दिखने लगा है. पाक सेना के चीफ आसिम मुनीर जल्द ही हूती के खिलाफ अटैक का आदेश दे सकते हैं. पाक ने चेतावनी दी है कि सऊदी अरब पर हमले के बाद कभी भी मक्का पैक्ट लागू हो सकता है. इस बीच सऊदी ने हूतियों के खिलाफ एक्शन लेते हुए कई ठिकानों पर 70 एयरस्ट्राइक की है.

पाकिस्तान ने कहा है कि इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए कि मक्का डिफेंस एग्रीमेंट के तीन सदस्यों में से किसी एक पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का यह बयान सऊदी अरब पर ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा मिसाइल व ड्रोन हमले किए जाने के कुछ ही घंटे बाद आया. इन हमलों में शहरी, आर्थिक व ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया और कम से कम 73 नागरिक घायल हो गए.

कब से लागू होगा मक्का पैक्ट, ख्वाजा आसिफ ने दिया जवाब

आसिफ ने जियो टीवी को दिए इंटरव्यू में कहा, 'किसी सदस्य देश के खिलाफ बिना उकसावे के की गई आक्रामकता या यमन संघर्ष के सऊदी अरब तक फैलने की स्थिति में पिछले महीने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किए के बीच हुए समझौते के सामूहिक रक्षा प्रावधान सक्रिय हो जाएंगे.'

उन्होंने कहा, 'इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए. हम इस समझौते की शर्तों से बंधे हैं और जरूरत पड़ने पर हम इन शर्तों का पूरी तरह पालन करेंगे.' हालांकि, आसिफ ने कहा कि हूती हमलों के बाद पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच किसी संपर्क के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है.

सऊदी ने कई ठिकानों पर की घातक एयरस्ट्राइक

सऊदी अरब ने पिछले कुछ घंटों में यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ आक्रामक कार्यवाई की है. उसने 70 एयरस्ट्राइक की है. सऊदी ने मारिब, अल-जौफ, ताइज, होदेइदाह, सादा और अल-बैदा प्रांतों पर घातक अटैक किया है.

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