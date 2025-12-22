चीन ने अंतरराष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में वेनेजुएला के तेल टैंकरों को जब्त करने के अमेरिकी सेना के कदम की निंदा करते हुए कहा कि यह मनमानी कार्रवाई है. चीनी विदेश मंत्रालय ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है. अमेरिकी सेना ने शनिवार (20 दिसंबर 2025) को वेनेजुएला के तट के पास एक तेल टैंकर को रोक दिया, जिसके बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान का बयान सामने आया है.

इस संबंध में व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने दावा किया था कि यह एक तथाकथित शैडो बेड़े का हिस्सा था. शैडो बेड़ा शिप का एक सीक्रेट नेटवर्क है, जिनमें अक्सर पुराने टैंकर शामिल होते हैं, जो अपनी पहचान छिपाकर प्रतिबंधित वस्तुओं (तेल, हथियार) को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं, ताकि अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों और नियमों को दरकिनार किया जा सके.

'यूएस की कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन'

लिन जियान ने कहा कि अमेरिका की ओर से विदेशी जहाजों को मनमाने तरीके से जब्त करना अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है. उन्होंने कहा, ‘‘चीन हमेशा उन अवैध एकतरफा प्रतिबंधों का विरोध करता है जिनका अंतरराष्ट्रीय कानून में आधार नहीं है और जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा अधिकृत नहीं हैं. वह ऐसे किसी भी कार्य का भी विरोध करता है जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, अन्य देशों की संप्रभुता और सुरक्षा का उल्लंघन करता है या जिनमें एकतरफा धमकी दी जाती है.’’

लिन ने कहा कि वेनेजुएला को स्वतंत्र रूप से अन्य देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी सहयोग विकसित करने का अधिकार है और चीन का मानना ​​है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय अपने वैध अधिकारों एवं हितों की रक्षा के लिए वेनेजुएला की स्थिति को समझता है और उसका समर्थन करता है.

वेनेजुएला के पास सेना बढ़ा रहा अमेरिका

अमेरिका हाल में वेनेजुएला के निकट जल क्षेत्र में अपनी सैन्य तैनाती को लगातार बढ़ा रहा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते निकोलस मादुरो सरकार को विदेशी आतंकवादी संगठन करार दिया था. ट्रंप ने वेनेजुएला की आर्थिक जीवन रेखा को निशाना बनाते हुए वेनेजुएला में प्रवेश करने और वहां से रवना होने वाले सभी स्वीकृत तेल टैंकरों की संपूर्ण और पूर्ण नाकेबंदी का आदेश दिया है.

मादुरो ने इसकी निंदा की और अमेरिका पर कैरेबियाई क्षेत्र में आपराधिक नौसैन्य लूट का एक नया युग शुरू करने का आरोप लगाया. वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई चीन के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि उसका दशकों से वेनेजुएला के साथ घनिष्ठ रणनीतिक संबंध है. चीन और रूस वेनेजुएला के दो मुख्य साझेदार हैं. चीन, वेनेजुएला के कच्चे तेल का सबसे बड़ा खरीदार है.