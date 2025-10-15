अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ की वजह से तकरार बढ़ गया है. चीन ने पहले सोयाबीन और सेमीकंडक्टर को लेकर एक्शन लिया था, लेकिन अब उसने अमेरिका को इससे भी बड़ा झटका दिया है. राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दक्षिण कोरिया की जहाज बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हान्वा ओशन की अमेरिकी सहायक कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं.

