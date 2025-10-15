एक्सप्लोरर
टैरिफ वॉर के बीच जिनपिंग ने ट्रंप को दिया बड़ा झटका, जहाज बनाने वाली कंपनी पर लगाया बैन, जानें कैसे अमेरिका को होगा नुकसान
China US Tariff War: चीन और अमेरिका के बीच टैरिफ वॉर की वजह से दूरियां काफी बढ़ गई हैं. इस बीच जिनपिंग ने ट्रंप को एक और झटका दे दिया है.
अमेरिका और चीन के बीच टैरिफ की वजह से तकरार बढ़ गया है. चीन ने पहले सोयाबीन और सेमीकंडक्टर को लेकर एक्शन लिया था, लेकिन अब उसने अमेरिका को इससे भी बड़ा झटका दिया है. राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दक्षिण कोरिया की जहाज बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनियों में से एक हान्वा ओशन की अमेरिकी सहायक कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं.
अपडेट जारी है...
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, न्यूज़ और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच फिर झड़प, PAK आर्मी ने बरसाए बम; तालिबान लड़ाकों ने दिया मुंहतोड़ जवाब
राजस्थान
जैसलमेर: बस में आग की घटना में 20 लोगों के मौत की पुष्टि, DNA से होगी शवों की पहचान
इंडिया
दुर्गापुर रेप केस में नया मोड़! बंगाल पुलिस ने पीड़िता के दोस्त को किया अरेस्ट; अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी
क्रिकेट
भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज से पहले स्टार बल्लेबाज चोटिल, टूर्नामेंट के पहले मैच से हुआ बाहर
Advertisement
विश्व
10 Photos
जितने में आ जाएगा सवा किलो सोना, उतनी कीमत में सऊदी में बिका दुनिया का सबसे महंगा बाज? जानें कीमत
विश्व
7 Photos
'PAK प्लेयर्स कहां से लाते हो ये टेक्टिक्स...', एशिया कप फाइनल में फहीम अशरफ ने बनाया चोट का बहाना तो पाकिस्तानी जनता ने ही लगा दी लताड़
Advertisement
Petrol Price Today₹ 94.77 / litre
New Delhi
Diesel Price Today₹ 87.67 / litre
New Delhi
Source: IOCL