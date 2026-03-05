फिर कांपी धरती, चीन में आया भूकंप, जानें शिनजियांग में कैसे हैं हालात

चीन के शिनजियांग प्रांत में गुरुवार सुबह तेज झटके महसूस किए गए. चीन भूकंप नेटवर्क्स सेंटर (CENC) के मुताबिक भूकंप सुबह 5 बजकर 45 मिनट 44 सेकेंड पर आया. इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 दर्ज की गई और केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था. भूकंप का केंद्र 43.55 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 86.12 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार झटकों से लोगों में दहशत फैल गई और कई लोग घरों से बाहर निकल आ गए.

भूकंप की निगरानी बढ़ाने के निर्देश

चीनी भूकंप प्रशासन (CEA) ने भूकंप के तुरंत बाद ही लेवल-3 इमरजेंसी रिस्पॉन्स लागू कर दिया. इस प्रोटोकॉल के तहत संबंधित एजेंसियों को संयुक्त समीक्षा करने भूकंप की निगरानी बढ़ाने, संभावित आफ्टरशॉक्स का आकलन करने और सभी अहम सूचनाओं को तेजी से शेयर करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं. शिनजियांग प्रांतीय भूकंप प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखने और स्थानीय सरकार की मदद के लिए एक विशेषज्ञ दल मौके पर भेजा है. टीम राहत एवं इमरजेंसी कार्यों में सहयोग कर रही है.

'बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं'

शिनजियांग में आए भूकंप से अब तक किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अधिकारी लगातार प्रभावित इलाकों से जानकारी जुटा रहे हैं. भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में कम्युनिकेशन और बिजली आपूर्ति व्यवस्था की जांच की जा रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि झटकों की तीव्रता और उथली गहराई को देखते हुए छोटे- मोटे नुकसान की आशंका हो सकती है. प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है.

जनवरी 2025 में तिब्बत में एक तेज भूकंप आया था. 6.8 चीनी एजेंसियों के अनुसार इसकी तीव्रता मापी गई. इस भूकंप में कम से कम 126 लोगों की जान गई थी. 1000 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए. दिसंबर 2023 में चीन के गांसू प्रांत में लगभग 5.9-6.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी गहराई करीब 10 किलोमीटर थी.

ये भी पढ़ें

US Military Strike: भारत से लौट रहे ईरानी वॉरशिप को अमेरिका ने डुबोया, 87 लोगों की मौत, सबमरीन से लगाया निशाना