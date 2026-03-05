हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वफिर कांपी धरती, चीन में आया भूकंप, जानें शिनजियांग में कैसे हैं हालात

फिर कांपी धरती, चीन में आया भूकंप, जानें शिनजियांग में कैसे हैं हालात

चीन के शिनजियांग प्रांत में गुरुवार सुबह तेज झटके महसूस किए गए. हालात के मद्देनजर चीनी भूकंप प्रशासन (CEA) ने भूकंप के तुरंत बाद ही लेवल-3 इमरजेंसी रिस्पॉन्स लागू कर दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 05 Mar 2026 07:51 AM (IST)
Preferred Sources

चीन के शिनजियांग प्रांत में गुरुवार सुबह तेज झटके महसूस किए गए. चीन भूकंप नेटवर्क्स सेंटर (CENC) के मुताबिक भूकंप सुबह 5 बजकर 45 मिनट 44 सेकेंड पर आया. इसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 दर्ज की गई और केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर की गहराई में स्थित था. भूकंप का केंद्र 43.55 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 86.12 डिग्री पूर्वी देशांतर पर था. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार झटकों से लोगों में दहशत फैल गई और कई लोग घरों से बाहर निकल आ गए.

भूकंप की निगरानी बढ़ाने के निर्देश
चीनी भूकंप प्रशासन (CEA) ने भूकंप के तुरंत बाद ही लेवल-3 इमरजेंसी रिस्पॉन्स लागू कर दिया. इस प्रोटोकॉल के तहत संबंधित एजेंसियों को संयुक्त समीक्षा करने भूकंप की निगरानी बढ़ाने, संभावित आफ्टरशॉक्स का आकलन करने और सभी अहम सूचनाओं को तेजी से शेयर करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं. शिनजियांग प्रांतीय भूकंप प्रशासन ने स्थिति पर नजर रखने और स्थानीय सरकार की मदद के लिए एक विशेषज्ञ दल मौके पर भेजा है. टीम राहत एवं इमरजेंसी कार्यों में सहयोग कर रही है.

'बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं'
शिनजियांग में आए भूकंप से अब तक किसी बड़े नुकसान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अधिकारी लगातार प्रभावित इलाकों से जानकारी जुटा रहे हैं. भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में कम्युनिकेशन और बिजली आपूर्ति व्यवस्था की जांच की जा रही है. विशेषज्ञों का कहना है कि झटकों की तीव्रता और उथली गहराई को देखते हुए छोटे- मोटे नुकसान की आशंका हो सकती है. प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है.

जनवरी 2025 में तिब्बत में एक तेज भूकंप आया था. 6.8 चीनी एजेंसियों के अनुसार इसकी तीव्रता मापी गई. इस भूकंप में कम से कम 126 लोगों की जान गई थी. 1000 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए. दिसंबर 2023 में चीन के गांसू प्रांत में लगभग 5.9-6.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसकी गहराई करीब 10 किलोमीटर थी. 

ये भी पढ़ें

US Military Strike: भारत से लौट रहे ईरानी वॉरशिप को अमेरिका ने डुबोया, 87 लोगों की मौत, सबमरीन से लगाया निशाना

Published at : 05 Mar 2026 06:54 AM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News CHINA EARTHQUAKE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
फिर कांपी धरती, चीन में आया भूकंप, जानें शिनजियांग में कैसे हैं हालात
फिर कांपी धरती, चीन में आया भूकंप, जानें शिनजियांग में कैसे हैं हालात
विश्व
Trump on Middle East War: जंग में ट्रंप ने खुद को दिए 10 में से 15 नंबर, ईरान में बेहिसाब तबाही मचाने पर खुश, बोले- 'हमारे हाथ में...'
जंग में ट्रंप ने खुद को दिए 10 में से 15 नंबर, ईरान में बेहिसाब तबाही मचाने पर खुश, बोले- 'हमारे हाथ में...'
विश्व
Israel US Iran War Live: जंग खत्म कराने के लिए ईरान के खुफिया एजेंट एक्टिव, CIA से करेंगे बात? हमलों में बुकान समेत कई शहर प्रभावित
Live: जंग खत्म कराने के लिए ईरान के खुफिया एजेंट एक्टिव, CIA से करेंगे बात? हमलों में बुकान समेत कई शहर प्रभावित
विश्व
US Military Strike: भारत से लौट रहे ईरानी वॉरशिप को अमेरिका ने डुबोया, 87 लोगों की मौत, सबमरीन से लगाया निशाना
भारत से लौट रहे ईरानी वॉरशिप को अमेरिका ने डुबोया, 87 लोगों की मौत, सबमरीन से लगाया निशाना
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US Military Strike: भारत से लौट रहे ईरानी वॉरशिप को अमेरिका ने डुबोया, 87 लोगों की मौत, सबमरीन से लगाया निशाना
भारत से लौट रहे ईरानी वॉरशिप को अमेरिका ने डुबोया, 87 लोगों की मौत, सबमरीन से लगाया निशाना
क्रिकेट
IND vs ENG Semifinal: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
IND vs ENG: भारत- इंग्लैंड सेमीफाइनल से पहले बल्लेबाजों का रिपोर्ट कार्ड, किसने बनाए सबसे ज्यादा रन?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में तीखे हुए गर्मी के तेवर, बांदा में 35 डिग्री के पार पहुंचा पारा, अब और बढ़ेगा तापमान
यूपी में तीखे हुए गर्मी के तेवर, बांदा में 35 डिग्री के पार पहुंचा पारा, अब और बढ़ेगा तापमान
बॉलीवुड
100 करोड़ ओपनिंग के असली किंग हैं प्रभास, ये 6 फिल्में हैं सबूत, स्पिरिट बॉक्स ऑफिस पर क्या करेगी धमाल?
100 करोड़ ओपनिंग के असली किंग हैं प्रभास, ये 6 फिल्में हैं सबूत, स्पिरिट बॉक्स ऑफिस पर क्या करेगी धमाल?
टेक्नोलॉजी
MacBook Neo: आईफोन वाले प्रोसेसर के साथ ऐप्पल का सबसे सस्ता लैपटॉप हुआ लॉन्च, कीमत जानकर चौंक जाएंगे
MacBook Neo: आईफोन वाले प्रोसेसर के साथ ऐप्पल का सबसे सस्ता लैपटॉप हुआ लॉन्च, कीमत जानकर चौंक जाएंगे
विश्व
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
यूएस के हवाई हमलों का खौफ? क्यों टला ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की अंतिम विदाई का कार्यक्रम
जनरल नॉलेज
वो अय्याश राजा जिसकी थीं 360 रानियां और 83 बच्चे, हर रात सोने के लिए तय करता था नए नियम
वो अय्याश राजा जिसकी थीं 360 रानियां और 83 बच्चे, हर रात सोने के लिए तय करता था नए नियम
हेल्थ
Paint Fumes Health Effects: घर में नया पेंट करवाने के बाद क्यों होने लगती है खांसी और घुटन? जानें कारण और बचाव के टिप्स
घर में नया पेंट करवाने के बाद क्यों होने लगती है खांसी और घुटन? जानें कारण और बचाव के टिप्स
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget