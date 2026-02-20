हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वब्राजील-भारत के बीच होगा बड़ा समझौता? राष्ट्रपति लूला-पीएम मोदी की कल मुलाकात, जाने देश से कैसे रहे रिश्ते

ब्राजील-भारत के बीच होगा बड़ा समझौता? राष्ट्रपति लूला-पीएम मोदी की कल मुलाकात, जाने देश से कैसे रहे रिश्ते

ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा 18 से 22 फरवरी 2026 तक भारत के राजकीय दौरे पर हैं. AI Impact Summit 2026 में हिस्सा लेने के बाद वो भारतीय नेतृत्व से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे.

By : विशाल पाण्डेय | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 20 Feb 2026 02:59 PM (IST)
Preferred Sources

ब्राजील के राष्ट्रपति लुईज इनासियो लूला दा सिल्वा 18 से 22 फरवरी 2026 तक भारत के राजकीय दौरे पर हैं. AI Impact Summit 2026 में हिस्सा लेने के बाद वो भारतीय नेतृत्व से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे. कल यानि शनिवार (21 फरवरी 2026) को सिल्वा सुबह 08:45 बजे होटल ताज पैलेस में विदेश मंत्री से शिष्टाचार भेंट करेंगे.
  
राष्ट्रपति भवन में सबुह 10:00 बजे लूला दा सिल्वा का औपचारिक स्वागत समारोह आयोजित होगा. उसके बाद सुबह 10:45 बजे ब्राजील के राष्ट्रपति राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे. हैदराबाद हाउस में फिर 11:05 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संग द्विपक्षीय वार्ता होगी. पीएम से बातचीत के बाद दोपहर 2:30 बजे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित होगी. राष्ट्रपति भवन में शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट वार्ता होगी. सिल्वा 22 फरवरी को दिल्ली से ब्राजील के लिए रवाना होंगे. 

भारत-ब्राज़ील द्विपक्षीय संबंध
भारत और ब्राज़ील के बीच राजनयिक संबंध 1948 में स्थापित हुए.
2006 में संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिला.
साझा लोकतांत्रिक मूल्य, समावेशी विकास और वैश्विक सहयोग इन संबंधों की आधारशिला है.
दोनों देश BRICS, IBSA, G20, G-4, ISA, GBA, UN, WTO, UNESCO और WIPO जैसे मंचों पर करीबी सहयोग करते हैं.
जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री की ब्रासीलिया यात्रा के दौरान व्यापार मंत्रियों के स्तर पर रिव्यू मैकेनिज़्म और 2030 तक 20 अरब डॉलर का व्यापार लक्ष्य तय किया गया.

दोनों देशों के बीच हाई लेवल की बातचीत 
22 जनवरी 2026: पीएम मोदी-राष्ट्रपति लूला टेलीफोन वार्ता
जुलाई 2025: पीएम मोदी का ऐतिहासिक ब्राज़ील दौरा
अक्टूबर 2025: ब्राज़ील के उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा
नवंबर 2024: G20 शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय बैठक

रक्षा सहयोग
2003 में रक्षा सहयोग समझौता हुआ
अब तक 8 संयुक्त रक्षा समिति बैठकें
स्कॉर्पीन पनडुब्बियों के रखरखाव पर समझौता (दिसंबर 2025)

व्यापार और निवेश
2025 में द्विपक्षीय व्यापार: 15.21 अरब डॉलर
भारत का निर्यात: 8.35 अरब डॉलर
ब्राजील में भारतीय निवेश: 15 अरब डॉलर से अधिक

ऊर्जा, डिजिटल और तकनीकी सहयोग
कच्चे तेल का बड़ा स्रोत
बायोफ्यूल क्षेत्र में साझेदारी
AI, UPI-PIX भुगतान प्रणाली, सेमीकंडक्टर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग

भारतीय प्रवासी
ब्राज़ील में लगभग 4,000 भारतीय
प्रमुख शहर: साओ पाउलो, रियो डी जनेरियो, मनाउस

ये भी पढ़ें

दिल्ली AI Summit में यूथ कांग्रेस हंगामा, टी-शर्ट खोलकर पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी, बीजेपी बोली- देश विरोधी हरकत

About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
Read
Published at : 20 Feb 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
Brazil Luiz Inacio Lula Da Silva INDIA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ब्राजील-भारत के बीच होगा बड़ा समझौता? राष्ट्रपति लूला-पीएम मोदी की कल मुलाकात, जाने देश से कैसे रहे रिश्ते
ब्राजील-भारत के बीच होगा बड़ा समझौता? राष्ट्रपति लूला-पीएम मोदी की कल मुलाकात, जाने देश से कैसे रहे रिश्ते
विश्व
'ये नाइंसाफी मत करें, हम आपके...', PAK सैनिकों ने आसिम मुनीर से लगाई गुहार, अपनों को पाकिस्तान ने फिर दिया धोखा
'ये नाइंसाफी मत करें, हम आपके...', PAK सैनिकों ने आसिम मुनीर से लगाई गुहार, अपनों को पाकिस्तान ने फिर दिया धोखा
विश्व
'मुनीर मेरे बॉस नहीं...', बगावत पर उतरे PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ? ट्रंप और शहबाज का क्यों लिया नाम
'मुनीर मेरे बॉस नहीं...', बगावत पर उतरे PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ? ट्रंप और शहबाज का क्यों लिया नाम
विश्व
Trump On Modi: ट्रंप ने किया इशारा तो तुरंत कुर्सी से खड़े हो गए शहबाज शरीफ, जलील करते हुए बोले- 'पीएम मोदी मेरे...'
ट्रंप ने किया इशारा तो तुरंत कुर्सी से खड़े हो गए शहबाज शरीफ, जलील करते हुए बोले- 'पीएम मोदी मेरे...'
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | AI Summit 2026 | PM Modi | Shankaracharya | Congress | Nitin Nabin
Namaste Bharat: नाले में गिरने से मासूम की मौत, जिम्मेदार कौन? | UP News | Gorakhpur Train News |ABP
News@7: जबलपुर में बवाल! तोड़फोड़ और तनाव के बीच पुलिस अलर्ट | Jabalpur Mandir Clash | Durga Mandir
Breaking: Jabalpur में बवाल! माहौल बिगाड़ने की साजिश या अचानक हिंसा? | ABP News | Madhay Pradesh
Vande Bharat Attack: Mohan Bhagwat की ट्रेन पर हमला! हरदोई में वंदे भारत पर पथराव से मचा हड़कंप |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तेल के लिए ऑप्शन खोज रहा भारत...', सर्जियो गोर का बड़ा बयान, रूस के नहले पर अमेरिका ने फेंका दहला
'तेल के लिए ऑप्शन खोज रहा भारत...', सर्जियो गोर का बड़ा बयान, रूस के नहले पर अमेरिका ने फेंका दहला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सपा की नई चाल! विधानसभा में कर दी बड़ी मांग, फंस गई BJP?
यूपी में ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सपा की नई चाल! विधानसभा में कर दी बड़ी मांग, फंस गई BJP?
इंडिया
US- Pax Silica Alliance: अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
विश्व
'मुनीर मेरे बॉस नहीं...', बगावत पर उतरे PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ? ट्रंप और शहबाज का क्यों लिया नाम
'मुनीर मेरे बॉस नहीं...', बगावत पर उतरे PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ? ट्रंप और शहबाज का क्यों लिया नाम
मूवी रिव्यू
Do Deewane Seher Mein Review: ये क्यूट लव स्टोरी काफी ज्यादा रिलेटेबल है, सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
दो दीवाने शहर में रिव्यू: सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
हेल्थ
Colon Cancer Symptoms: पेट दर्द और थकान को न करें नजरअंदाज, युवाओं को अपना शिकार बना रहा है ये खतरनाक कैंस
पेट दर्द और थकान को न करें नजरअंदाज, युवाओं को अपना शिकार बना रहा है ये खतरनाक कैंस
यूटिलिटी
क्या ट्रेन में इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चूल्हा, हीटर या कैटल, जानें क्या हैं नियम
क्या ट्रेन में इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चूल्हा, हीटर या कैटल, जानें क्या हैं नियम
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
Embed widget