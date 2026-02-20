हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियादिल्ली AI Summit में यूथ कांग्रेस का हंगामा, टी-शर्ट खोलकर पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी, बीजेपी बोली- देश विरोधी हरकत

दिल्ली AI Summit में यूथ कांग्रेस का हंगामा, टी-शर्ट खोलकर पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी, बीजेपी बोली- देश विरोधी हरकत

India AI Impact Summit 2026: भारत-अमेरिका ट्रेड डील को लेकर यूथ कांग्रेस ने भारत मंडपम में घुसकर प्रदर्शन किया और पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाए. बीजेपी ने इसे लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा.

By : विशाल पाण्डेय | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 20 Feb 2026 02:52 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट में यूथ कांग्रेस ने हंगामा किया. यूथ कांग्रेस ने भारत-अमेरिका ट्रेड डील के विरोध में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. इंडियन यूथ कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और उनकी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाया.

भारत मंडपम में पीएम मोदी के विरोध में लगे नारे

यूथ कांग्रेस ने कहा, 'जब विदेश नीति में झुकाव, कॉरपोरेट दबाव और चुप्पी हावी हो तो साफ है पीएम मोदी COMPROMISED हैं. इसी सच्चाई को बेनकाब करने भारतीय युवा कांग्रेस के जाबांज कार्यकर्ता AI Summit पहुंचे और Compromised PM के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. देश की अस्मिता से कोई समझौता नहीं. इंकलाब जिंदाबाद.'

भारत मंडपम में प्रदर्शन कर रहे चार यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता की पहचान हुई है, जो कपड़े उतारकर प्रदर्शन कर रहे थे. उनकी पहचान कृष्णा हरि राष्ट्रीय सचिव, भारतीय युवा कांग्रेस, कुंदन यादव बिहार राज्य सचिव, भारतीय युवा कांग्रेस, अजय कुमार उत्तर प्रदेश राज्य उपाध्यक्ष, भारतीय युवा कांग्रेस, नरसिम्हा यादव राष्ट्रीय समन्वयक, भारतीय युवा कांग्रेस के रूप में हुई है. ये सभी QR कोड से एंट्री लेकर भीतर गए थे.

बीजेपी का राहुल गांधी पर निशाना

बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर कहा राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'जब भारत एक प्रतिष्ठित वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी ने गरिमा की जगह इसमें अड़ंगा डालने का रास्ता चुना. राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिखर सम्मेलन वाली जगह पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया, जो स्पष्ट रूप से भारत को वैश्विक मंच पर  शर्मिंदा करने के उद्देश्य से किया गया कृत्य था. राजनीतिक विरोध करना एक लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन भारत की वैश्विक छवि को धूमिल करना नहीं.'

ये देश विरोधी हरकत: बीजेपी

बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा, 'कांग्रेस ने दुनिया के सामने देश का अपमान किया. ये लोग अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार कर रहे हैं. भारत के इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. कांग्रेस राहुल गांधी ने साबित किया कि वे देश के विरोध में खड़े हैं. ये देश विरोधी हरकत है. कांग्रेस को देश के विकास से नफरत है.'

About the author विशाल पाण्डेय

पत्रकारिता के क्षेत्र में 12 साल से सक्रिय, सितंबर 2024 में ABP News के साथ जुड़े. विदेश मंत्रालय, संसद भवन, भारतीय राजनीति कवर करते हैं. यूपी की राजनीति को बहुत करीब से फॉलो करते हैं. ग्राउंड रिपोर्ट और स्पेशल स्टोरी पर फोकस. हाल ही में इजरायल वॉर डायरी पुस्तक भी लिखी है.
Read
Published at : 20 Feb 2026 02:07 PM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi PM Modi Breaking News Abp News CONGRESS India AI Impact Summit 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
दिल्ली AI Summit में यूथ कांग्रेस का हंगामा, टी-शर्ट खोलकर पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी, बीजेपी बोली- देश विरोधी हरकत
AI Summit में यूथ कांग्रेस का हंगामा, टी-शर्ट खोलकर पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी, बीजेपी बोली- देश विरोधी हरकत
इंडिया
Bengal: बेरोजगार 50 साल के बेटे ने पिता को पीटा, मां पर चलाई गोली, फिर घर में लगाई आग, हुई मौत
Bengal: बेरोजगार 50 साल के बेटे ने पिता को पीटा, मां पर चलाई गोली, फिर घर में लगाई आग, हुई मौत
इंडिया
'तेल के लिए ऑप्शन खोज रहा भारत...', सर्जियो गोर का बड़ा बयान, रूस के नहले पर अमेरिका ने फेंका दहला
'तेल के लिए ऑप्शन खोज रहा भारत...', सर्जियो गोर का बड़ा बयान, रूस के नहले पर अमेरिका ने फेंका दहला
इंडिया
तिरुपत्तूर में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप, 60 साल का आरोपी POCSO एक्ट में अरेस्ट
तिरुपत्तूर में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ रेप, 60 साल का आरोपी POCSO एक्ट में अरेस्ट
Advertisement

वीडियोज

Top News: अभी की बड़ी खबरें | AI Summit 2026 | PM Modi | Shankaracharya | Congress | Nitin Nabin
Namaste Bharat: नाले में गिरने से मासूम की मौत, जिम्मेदार कौन? | UP News | Gorakhpur Train News |ABP
News@7: जबलपुर में बवाल! तोड़फोड़ और तनाव के बीच पुलिस अलर्ट | Jabalpur Mandir Clash | Durga Mandir
Breaking: Jabalpur में बवाल! माहौल बिगाड़ने की साजिश या अचानक हिंसा? | ABP News | Madhay Pradesh
Vande Bharat Attack: Mohan Bhagwat की ट्रेन पर हमला! हरदोई में वंदे भारत पर पथराव से मचा हड़कंप |
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre 0.05
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'तेल के लिए ऑप्शन खोज रहा भारत...', सर्जियो गोर का बड़ा बयान, रूस के नहले पर अमेरिका ने फेंका दहला
'तेल के लिए ऑप्शन खोज रहा भारत...', सर्जियो गोर का बड़ा बयान, रूस के नहले पर अमेरिका ने फेंका दहला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सपा की नई चाल! विधानसभा में कर दी बड़ी मांग, फंस गई BJP?
यूपी में ब्राह्मणों को लुभाने के लिए सपा की नई चाल! विधानसभा में कर दी बड़ी मांग, फंस गई BJP?
इंडिया
US- Pax Silica Alliance: अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
अमेरिका संग 'पैक्स सिलिका' में शामिल हो गया भारत, क्या है ये, कैसे नया किंग बनेगा इंडिया?
क्रिकेट
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
वैभव सूर्यवंशी ने अचानक मटन-चिकन खाना क्यों छोड़ा, वजह कर देगी हैरान, जानिए
विश्व
'मुनीर मेरे बॉस नहीं...', बगावत पर उतरे PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ? ट्रंप और शहबाज का क्यों लिया नाम
'मुनीर मेरे बॉस नहीं...', बगावत पर उतरे PAK रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ? ट्रंप और शहबाज का क्यों लिया नाम
मूवी रिव्यू
Do Deewane Seher Mein Review: ये क्यूट लव स्टोरी काफी ज्यादा रिलेटेबल है, सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
दो दीवाने शहर में रिव्यू: सिद्धांत चतुर्वेदी-मृणाल ठाकुर ने दिखाया डर के आगे जीत है 
हेल्थ
Colon Cancer Symptoms: पेट दर्द और थकान को न करें नजरअंदाज, युवाओं को अपना शिकार बना रहा है ये खतरनाक कैंस
पेट दर्द और थकान को न करें नजरअंदाज, युवाओं को अपना शिकार बना रहा है ये खतरनाक कैंस
यूटिलिटी
क्या ट्रेन में इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चूल्हा, हीटर या कैटल, जानें क्या हैं नियम
क्या ट्रेन में इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक चूल्हा, हीटर या कैटल, जानें क्या हैं नियम
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
Embed widget