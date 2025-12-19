Bangladesh Violence Live: उस्मान हादी की मौत से फिर सुलगा बांग्लादेश, प्रदर्शनकारियों ने अखबारों के ऑफिस फूंके, आरोपी की प्रेमिका गिरफ्तार
Bangladesh Violence: बांग्लादेश में ‘जुलाई विद्रोह’ के एक प्रमुख नेता शरीफ उस्मान हादी की सिंगापुर के एक अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. मोहम्मद यूनुस ने एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की.
19 दिसंबर को छात्र विद्रोह के नेता शरीफ उस्मान हादी की मृत्यु के बाद, बांग्लादेश में व्यापक विरोध प्रदर्शन भड़क उठे. ढाका में जनता के आक्रोश के बीच, कई प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों और अखबारों के कार्यालयों में तोड़फोड़ की. यूनुस ने हादी के हत्यारों को पकड़ने के लिए त्वरित कार्रवाई का वादा किया और एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की.
बांग्लादेश में ‘जुलाई विद्रोह’ के एक प्रमुख नेता और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी की 6 दिनों तक जीवन के लिए संघर्ष करने के बाद गुरुवार रात सिंगापुर के एक अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. पिछले हफ्ते अज्ञात बंदूकधारियों ने हादी के सिर में गोली मार दी थी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे. अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा, 'आज मैं आपके समक्ष अत्यंत दुखद समाचार लेकर आया हूं. जुलाई विद्रोह के निडर योद्धा और इंकलाब मंच के प्रवक्ता शरीफ उस्मान हादी अब हमारे बीच नहीं रहे.'
Bangladesh Violence Live: प्रदर्शनकारियों ने पूर्व मंत्री के घर हमला किया
स्थानीय टेलीविजन पर प्रसारित फुटेज और AFP से मिली जानकारी के मुताबिक, प्रदर्शनकारियों ने ढाका को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ने वाले एक प्रमुख राजमार्ग को बंद कर दिया और दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश के चटगांव में एक पूर्व मंत्री के आवास में तोड़फोड़ की. इसके अलावा, अशांति के लगातार फैलने के बीच, प्रदर्शनकारियों ने ढाका में बंगाली संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समर्पित एक प्रमुख केंद्र, छायानाट को भी निशाना बनाया.
Bangladesh Violence Live: यूनिवर्सिटी में हादी-हादी नारे लगे
ढाका ट्रिब्यून के मुताबिक, हादी की मौत की घोषणा के बाद ढाका विश्वविद्यालय परिसर के पास राजधानी के शाहबाग चौराहे पर सैकड़ों छात्र और लोग जमा हो गए और 'तुम कौन हो, मैं कौन हूं-हादी, हादी' जैसे नारे लगाए. 'जातीय छात्र शक्ति' छात्र समूह ने ढाका विश्वविद्यालय परिसर में शोक जुलूस निकाला और प्रदर्शन में शामिल होने के लिए शाहबाग की ओर मार्च किया.
