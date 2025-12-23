बांग्लादेश में असहाय हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले, घर में लगाई आग; बैनर लगाकर खुलेआम दी जा रही धमकियां
बांग्लादेश में यूनुस सरकार के राज में हिंदुओं पर लगातार हमले जारी हैं. दीपू दास की पीट-पीटकर हत्या के बाद अब अन्य हिंदू परिवारों के घरों में आग लगाने का मामला सामने आया है.
बांग्लादेश में मचे बवाल के बीच अल्पसंख्यकों खासकर हिंदुओं पर हमले जारी हैं. हाल ही में एक घटना सामने आई है, जिसमें बदमाशों ने एक हिंदू परिवार के घर में आग लगा दी. उनके पालतू जानवरों को जलाकर मार डाला और यहां तक कि घर का सारा सामान भी नष्ट कर दिया.
इसके अलावा घटनास्थल के पास हिंदू समुदाय को निशाना बनाते हुए एक धमकी भरा बैनर भी मिला है. इसमें हिंदुओं पर इस्लाम विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाया गया है और उन्हें तुरंत ऐसा करने से रोकने के लिए कहा गया है. चेतावनी दी गई है कि किसी भी उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे. यह घटना चटोग्राम में प्रवासी जयंती संघा और बाबू शुकुशील के घर में हुई है.
बंगाली में लगे बैनर में हिंदुओं को खुलेआम धमकी
'इंडिया टुडे' की रिपोर्ट के मुताबिक परिवार के सभी सदस्य समय रहते बाड़ काटकर भागने में सफल रहे. हालांकि घर का सारा सामान नष्ट हो गया और पालतू जानवर मारे गए. बैनर में बंगाली में लिखा है कि इस क्षेत्र के हिंदू निवासियों को सूचित किया जाता है कि आप पर कड़ी नजर रखी जा रही है. आप पर इस्लाम और मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है. आपको तत्काल अपनी आवाजाही, सभाओं और गतिविधियों को रोकने की चेतावनी दी जाती है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे.
इसमें धमकी दी गई है कि यदि हिंदू समुदाय के सदस्य निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो उनके घरों, संपत्तियों और व्यवसायों को बख्शा नहीं जाएगा और कोई भी उनकी रक्षा नहीं कर पाएगा. यह अंतिम चेतावनी है. किसी भी प्रकार का विरोध करने पर गंभीर कार्रवाई की जाएगी. बांग्लादेश में कट्टरपंथी नेता शरीफ उस्मान हादी की सिंगापुर के एक अस्पताल में हुई मौत के बाद एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. हादी भारत-विरोधी और शेख हसीना-विरोधी बयानबाजी के लिए जाने जाते थे.
ढाका और नई दिल्ली के रिश्ते और खराब
इस बीच बांग्लादेश में दीपू दास की पीट-पीटकर हत्या की भारत में कड़ी निंदा की गई और दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन तेज हो गए. इस घटना ने ढाका और नई दिल्ली के बीच बिगड़ते राजनयिक संबंधों को और भी खराब कर दिया है.
