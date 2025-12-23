Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन आज ( 23 दिसंबर) को पहली बार पटना पहुंच रहे हैं. राजधानी पटना से नितिन नबीन का गहरा रिश्ता रहा है. वो पटना की बांकीपुर से 5 बार विधायक रह चुके हैं और बिहार सरकार में PWD मंत्री थे. उनके बिहार आगमन को लेकर बिहार बीजेपी में खासा उत्साह दिखाई दे रहा है. उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी और कई मंत्री मौजूद दिखे. राहुल गांधी के विदेश में दिए बयानों को लेकर बिहार बीजेपी नेताओं ने उन पर हमला बोला है.

गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना

इस दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी फ्रेस्टेटिड हैं. वो मोदी जी को गाली देते-देते देश को गाली देने लगे हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने भी लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लोग कितना महत्व देते हैं ये पूरा देश जानता है. बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि राहुल गांधी की जो सोच है वहीं रहे.

नितिन नबीन के बिहार दौरे को लेकर बीजेपी नेताओं में खासा जोश दिखाई दे रहा है. बीजेपी नेताओं का कहना है कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के बाद पहली बार पटना आ रहे हैं. लिहाजा पार्टी कार्यकर्ताओं में इसे लेकर काफी उत्साह है. बता दें कि बिहार भाजपा नेताओं की ओर से पटना एयरपोर्ट पर ही उनके भव्य स्वागत को लेकर तैयारियां की गई है.

जर्मनी में क्या बोले राहुल गांधी

राहुल गांधी ने बीजेपी पर संविधान को कमजोर करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया है. जर्मनी के हर्टी स्कूल में आयोजित पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग विषय पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ऐसी राजनीति कर रही है, जो सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाले संविधान को खत्म करने की दिशा में ले जाती है. उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ विपक्ष एक तंत्र तैयार करेगा, जो बीजेपी को सत्ता से हटाने में सफल होगा.

