बांग्लादेश में कट्टरपंथी उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका सहित कई प्रमुख शहरों में उपद्रवियों ने आगजनी की और अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया. इस बीच बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार ने अमेरिकी राजदूत को बताया कि देश में समय पर चुनाव होंगे. शेख हसीना पर निशाना साधते हुए मोहम्मद यूनुस ने कहा कि बांग्लादेश अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहा है, जिसे निरंकुश सरकार ने छीन लिया था.

उस्मान हादी की हत्या को लेकर हुई बात

मोहम्मद यूनुस ने ये बातें दक्षिण और मध्य एशिया के लिए अमेरिकी विशेष दूत सर्जियो गोर के साथ हुई बैठक में कही. करीब 30 मिनट तक चली बैठक में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच ट्रेड और टैरिफ, आगामी चुनाव, मौजूदा लोकतांत्रिक स्थिति और उस्मान हादी की हत्या पर बात हुई. भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में भी कार्यरत सर्जियो गोर ने हाल ही में हुई शुल्क वार्ता के दौरान प्रोफेसर यूनुस के नेतृत्व की सराहना की.

शेख हसीना पर लगाया चुनाव बाधित करने का आरोप

मोहम्मद यूनुस ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि बांग्लादेश अमेरिकी रेसिप्रोकल टैरिफ को घटाकर 20 फीसदी करने में सफल रहा. दोनों नेताओं ने उस्मान हादी के अंतिम संस्कार पर भी चर्चा की. बांग्लादेश ने मुख्य सलाहकार ने कहा कि शेख हसीना के समर्थक चुनावी प्रक्रिया को बाधित करने के लिए लाखों डॉलर खर्च कर रहे हैं और उनकी नेता जो देश छोड़कर भाग गई हैं वह हिंसा फैला रही हैं. उन्होंने कहा कि अंतरिम सरकार किसी भी चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है.

मोहम्मद यूनुस ने कहा, चुनाव से पहले हमारे पास लगभग 50 दिन बचे हैं. हम स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव कराना चाहते हैं. हम इसे यादगार बनाना चाहते हैं. इस वार्ता के दौरान वाणिज्य सलाहकार शेख बशीरउद्दीन, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डॉ. खलीलुर रहमान और एसडीजी लामिया मोर्शेद उपस्थित थे.

ये भी पढ़ें : अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ये क्या हो गया? रैली में खुलेआम पत्नी के अंडरगारमेंट्स का क्यों कर दिया जिक्र?