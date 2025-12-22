Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने तीखे, उलटे-पुलटे और बेतरतीब बयानबाजी के लिए खासे जाने जाते हैं. उन्होंने अक्सर ऐसी बयानबाजी की है, जिसे सुनकर सभी हैरान रह गए हैं. इसी तरह से ट्रंप ने एक बार फिर से कुछ ऐसा ही किया है, जिससे उनके सभी समर्थक पूरी तरह से हैरान रह गए. दरअसल, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित के रैली के दौरान अपने समर्थकों को उस वक्त हैरान कर दिया, जब उन्होंने अचानक अपनी पत्नी मेलानिया ट्रंप के अंडरगार्मेंट्स का जिक्र कर दिया.

रैली में आर्थिक मुद्दों से भटके ट्रंप

नॉर्थ कैरोलिना में आयोजित रैली मूल रूप से शुरुआत में महंगाई, दवाओं की कीमतें कम करने जैसे आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित थी, लेकिन कुछ देर के लिए इस रैली का रुख नीतिगत चर्चाओं से हट गया. इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2022 में फ्लोरिडा स्थित अपने घर मार-ए-लागो में हुई FBI छापेमारी का जिक्र करते हुए कहा कि फेडरल एजेंट्स ने मेरी पत्नी (मेलानिया ट्रंप) की अलमारी खोली और उसकी सभी दराजों में तलाशी ली. उन्होंने FBI एजेंट्स पर अलमारी को अस्त-व्यस्त करने का आरोप लगाया.

ट्रंप ने मेलानिया के कपड़ों के बारे में क्या कहा?

Trump: Her (Melania's) undergarments, sometimes to referred to as panties…. I think she steams them.pic.twitter.com/KESNIjMDh2 — Molly Ploofkins (@Mollyploofkins) December 20, 2025

इसके बाद ट्रंप ने फर्स्ट लेडी मेलानिया ट्रंप के कपड़ों को व्यवस्थित करने के तरीकों पर बेतरतीब टिप्पणियां की. उन्होंने कहा, ‘मेलानिया बहुत ही सलीके से रहने वाली व्यक्ति हैं और उनके लिए सब कुछ एकदम परफेक्ट होता है. उनके अंडरगार्मेंट्स बिल्कुल सही तरीके से फोल्ड कर रखे होते हैं. वे इतने परफेक्ट होते हैं कि मुझे लगता है कि वह उन्हें स्टीम भी करती हैं.’

FBI छापेमारी की ट्रंप ने कई बार की आलोचना

दरअसल, साल 2022 के अगस्त महीने में मार-ए-लागो में FBI की छापेमारी डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद गोपनीय दस्तावेजों के रखरखाव से जुड़े एक फेडरल जांच का हिस्सा थी. ट्रंप ने इस छापेमारी की कई बार आलोचना भी की है और इसे राजनीतिक रूप से प्रेरित करार दिया है.

