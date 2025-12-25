हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वतारिक रहमान की वापसी से पहले बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, ढाका में बम धमाका, एक शख्स की मौत

तारिक रहमान की वापसी से पहले बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा, ढाका में बम धमाका, एक शख्स की मौत

Fresh Violence in Bangladesh: मृतक की पहचान 21 वर्षीय सैफुल सियाम के रूप में हुई है. वह मोगबाजार इलाके की एक ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज की दुकान में काम करता था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 25 Dec 2025 06:44 AM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के निर्वासित नेता तारिक रहमान की संभावित वापसी से ठीक पहले राजधानी ढाका एक बार फिर हिंसा की चपेट में आ गई. क्रिसमस की शाम पर मोगबाजार इलाके में हुए क्रूड बम धमाके में 21 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई. घटना ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था और राजनीतिक माहौल को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

फ्लाईओवर से फेंका गया क्रूड बम
पुलिस के मुताबिक, बुधवार शाम करीब 7:10 बजे अज्ञात बदमाशों ने मोगबाजार फ्लाईओवर से नीचे सड़क पर एक शक्तिशाली क्रूड बम फेंका. बम सड़क पर चलते युवक के सिर पर लगा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. धमाके के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई.

मृतक की पहचान
मृतक की पहचान 21 वर्षीय सैफुल सियाम के रूप में हुई है. वह मोगबाजार इलाके की एक ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज की दुकान में काम करता था. पुलिस ने बताया कि सियाम पास की दुकान से नाश्ता खरीदने निकला था, तभी यह हमला हुआ. मौके पर मौजूद चाय की दुकान के मालिक फारूक ने बताया, 'अचानक जोरदार धमाका हुआ. मैंने देखा कि सियाम जमीन पर गिर पड़ा था. उसके सिर से खून बह रहा था और हालात बेहद भयावह थे.'

संवेदनशील इलाके में धमाका
यह धमाका हाटिरझील थाना क्षेत्र के न्यू एस्काटन इलाके में हुआ, जहां असेम्बली ऑफ गॉड (AG) चर्च और बांग्लादेश मुक्ति योद्धा संसद सेंट्रल कमांड का ऑफिस है. इस संवेदनशील क्षेत्र में धमाके से सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई है.

तारिक रहमान की वापसी से पहले बढ़ी सुरक्षा चिंता
यह घटना ऐसे समय पर हुई है जब BNP नेता तारिक रहमान की ढाका वापसी को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है. वह पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं और पिछले 15 वर्षों से निर्वासन में हैं. आगामी चुनावों से पहले उनकी वापसी को लेकर राजधानी में पहले से ही सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी.

पुलिस जांच जारी, इलाका सील
रामना डिवीजन के डिप्टी पुलिस कमिश्नर मसूद आलम ने बताया कि यह एक कॉकटेल बम था. उन्होंने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं और हमलावरों की पहचान के लिए जांच जारी है. धमाके के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है.

Published at : 25 Dec 2025 06:37 AM (IST)
