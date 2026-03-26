बांग्लादेश बस हादसे में 23 लोगों की मौत, कई लोग अभी भी लापता, पुलिस ने क्या बताया?

पड़ोसी देश बांग्लादेश के राजबाड़ी जिले में स्थित पद्मा नदी में एक यात्री बस के गिर जाने से 23 लोगों की मौत हो गई है. इस घटना में कई लोग घायल हुए हैं और कुछ अभी भी लापता बताए जा रहे हैं.

राजबाड़ी से ढाका जा रही इस बस में करीब 40 यात्री सवार थे. यह दुर्घटना बुधवार शाम करीब 5 बजे दौलतदिया फेरी टर्मिनल नंबर 3 के सामने हुई. बताया जा रहा है कि बस फेरी पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी कि तभी वह नियंत्रण खोकर पानी में गिर गई. जानकारी के मुताबिक ढाका जा रही बस जैसे ही फेरी पर चढ़ रही थी, तभी एक यूटिलिटी फेरी ने उसे टक्कर मार दी. अचानक हुए इस जोरदार झटके से चालक का संतुलन बिगड़ गया और बस सीधे नदी में समा गई.

बांग्लादेश पुलिस ने क्या बताया

मामले की जानकारी देते हुए पुलिस इंस्पेक्टर रसेल मोल्लाह ने बताया, "हमने अब तक 23 शव बरामद किए हैं. कुछ लोग अभी भी लापता हो सकते हैं और कुछ लोग बच गए हैं. चूंकि रात हो चुकी है इसलिए बचाव अभियान कुछ समय के लिए रुका हुआ है लेकिन दमकल सेवा, नौसेना, पुलिस और अन्य समूहों सहित विभिन्न बलों द्वारा संयुक्त बचाव अभियान जारी है. पुलिस अधिकारी ने बताया कि अंधेरे के कारण अभियान को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, लेकिन दिन के उजाले में यह फिर से शुरू हो जाएगा."

कई यात्री अभी भी लापता

करीब 6 घंटे बाद रेस्क्यू शिप हमजा ने डूबी हुई बस को पानी से बाहर निकाला. रात 11:15 बजे बस का कुछ हिस्सा दिखाई दिया और 11:30 बजे क्रेन की मदद से पूरी बस बाहर खींच ली गई. दुर्घटना में बाल-बाल बचे एक यात्री ने बताया कि वह तैरकर किनारे तक पहुंच गया लेकिन उसकी पत्नी और बेटा उसकी आंखों के सामने पानी में डूब गए. कलुखाली उपजिला के अब्दुल अजीजुल ने भी बताया कि वह बस में सवार था और तैरकर बच गया, लेकिन उसकी पत्नी और बेटा अभी भी लापता हैं.

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