हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वबांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, भीड़ ने अमृत मंडल को पीट-पीट कर मार डाला, पुलिस का चौंकाने वाला दावा

बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या, भीड़ ने अमृत मंडल को पीट-पीट कर मार डाला, पुलिस का चौंकाने वाला दावा

Bangladesh Hindu Lynched: पुलिस के अनुसार, अमृत मंडल ने कथित तौर पर सम्राट वाहिनी नाम से एक संगठन बनाया था और आसपास के इलाकों में जबरन वसूली को अंजाम देता था.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 25 Dec 2025 07:47 PM (IST)
Preferred Sources

बांग्लादेश में भीड़ ने एक और हिंदू शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान अमृत मंडल उर्फ ​​सम्राट के रूप में हुई है. राजबाड़ी के पांग्शा इलाके में हुई इस हत्या को लेकर पुलिस ने दावा किया कि जबरन वसूली के आरोप में भीड़ ने अमृत मंडल की हत्या कर दी.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों ने बुधवार (24 दिसंबर 2025) भीड़ ने उस पर हमला किया, जिसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंची. पुलिस ने सम्राट के एक सहयोगी मोहम्मद सलीम को डिटेन किया है. उसके पास से एक पिस्तौल सहित हथियार बरामद किए गए.

पुलिस ने किया चौंकाने वाला दावा

पुलिस के अनुसार, अमृत मंडल ने कथित तौर पर सम्राट वाहिनी नाम से एक संगठन बनाया था और आसपास के इलाकों में जबरन वसूली को अंजाम देता था. वह अवामी लीग सरकार के दौरान भारत भाग गया. वह हाल ही में फिर से बांग्लादेश आया था. पुलिस का कहना है कि सम्राट के खिलाफ हत्या सहित दो मामले दर्ज थे. स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि सम्राट कथित तौर पर एक क्रिमिनल गैंग चला रहा था. अमृत मंडल उसी गांव का था, जहां उसकी मौत हुई.

अमृत मंडल की लीचिंग पर पुलिस ने क्या कहा?

रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीणों ने कहा, 'अमृत मंडल हुसैनडांगा के पुराने बाजार क्षेत्र में एक व्यक्ति के घर गया और फिरौती की मांग की. लेकिन जब उसने फिरौती देने से इनकार कर दिया तो सम्राट वाहिनी के अन्य सदस्य 24 दिसंबर को उसके घर में घुस गए. घर के मुखिया वहां नहीं मिले तो उसके ये लोग उसके बेटे को मारने लगे. तभी घर के लोग चोर-चोर कहकर शोर मचाना शुरू किया तो गांव वाले जुट गए और उन्होंने सम्राट की पिटाई कर दी. उसके एक साथी को लोगों ने पकड़ लिया.'

पुलिस ने अमृत मंडल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी और बाद में उसके शव को आग के हवाले कर दिया था. पहले ये कहा गया कि उसे ईशनिंदा के आरोप में मारा गया, लेकिन बाद में पुलिस ने साफ किया कि उसे इस तरह का कोई सबूत नहीं मिला. दीपू दास की हत्या के बाद भारत समेत कई देशों में यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए.

Published at : 25 Dec 2025 06:59 PM (IST)
Tags :
Dhaka Muhammad Yunus Breaking News Abp News BANGLADESH HINDU
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अगर ऐसा हुआ तो नहीं करेंगे बर्दाश्त', पाकिस्तान का CDF बनते ही आसिम मुनीर ने कसी शहबाज शरीफ की नकेल!
'अगर ऐसा हुआ तो नहीं करेंगे बर्दाश्त', पाकिस्तान का CDF बनते ही आसिम मुनीर ने कसी शहबाज शरीफ की नकेल!
राजस्थान
बाड़मेर की DM टीना डाबी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस सांसद ने की कार्रवाई की मांग
बाड़मेर की DM टीना डाबी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस सांसद ने की कार्रवाई की मांग
इंडिया
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
क्रिकेट
BCCI ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के विजय हजारे ट्रॉफी के मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया? रविचंद्रन अश्विन ने बताया कारण
विराट और रोहित के विजय हजारे ट्रॉफी मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया गया? अश्विन ने बताया कारण
Advertisement

वीडियोज

शादी में Risk? Wedding Insurance है Smart Solution | Insurance| Paisa Live
UP Politics: 2027 की सियासत, मूर्ति पर महाभारत | Akhilesh Yadav | CM Yogi
Sunidhi Concert:🎤Sunidhi की आवाज पर झूम उठा Mumbai, Concert में दिखा जबरदस्त Craze #sbs
Bangladesh Voilence: बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बाद यूनुस सरकार को बड़ा झटका | Osman Hadi
Indian Aviation में नई उड़ान , Al Hind Air और FlyExpress की entry से बढ़ेगी टक्कर | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अगर ऐसा हुआ तो नहीं करेंगे बर्दाश्त', पाकिस्तान का CDF बनते ही आसिम मुनीर ने कसी शहबाज शरीफ की नकेल!
'अगर ऐसा हुआ तो नहीं करेंगे बर्दाश्त', पाकिस्तान का CDF बनते ही आसिम मुनीर ने कसी शहबाज शरीफ की नकेल!
राजस्थान
बाड़मेर की DM टीना डाबी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस सांसद ने की कार्रवाई की मांग
बाड़मेर की DM टीना डाबी की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कांग्रेस सांसद ने की कार्रवाई की मांग
इंडिया
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
बांग्लादेश हिंसा पर आया शशि थरूर का पहला रिएक्शन, कहा- 'भारत पर आरोप मढ़ने से....'
क्रिकेट
BCCI ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के विजय हजारे ट्रॉफी के मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया? रविचंद्रन अश्विन ने बताया कारण
विराट और रोहित के विजय हजारे ट्रॉफी मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया गया? अश्विन ने बताया कारण
साउथ सिनेमा
Pongal Week Box Office Clash: पोंगल वीक में होगा महाक्लैश, 'द राजा साब' से बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेंगी ये 5 बड़ी साउथ फिल्में
पोंगल वीक में होगा महाक्लैश, 'द राजा साब' से बॉक्स ऑफिस पर भिड़ेंगी ये 5 बड़ी साउथ फिल्में
विश्व
'ये बुलडोजर एक्शन धार्मिक नहीं', कंबोडिया में भगवान विष्णु की प्रतिमा गिराने पर भारत ने जताई थी चिंता, अब थाईलैंड ने दी सफाई
'बुलडोजर एक्शन धार्मिक नहीं', भगवान विष्णु की प्रतिमा गिराने पर भारत ने जताई चिंता, थाईलैंड की सफाई
नौकरी
BSF में निकली 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 69 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें पूरी डिटेल्स
BSF में निकली 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती, 69 हजार से ज्यादा मिलेगी सैलरी; पढ़ें पूरी डिटेल्स
हेल्थ
Mouth Cancer: शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर! एक पेग से भी हो सकता है मुंह का कैंसर, इस रिसर्च में सामने आया डराने वाला सच
शराब पीने वालों के लिए बुरी खबर! एक पेग से भी हो सकता है मुंह का कैंसर, इस रिसर्च में सामने आया डराने वाला सच
ENT LIVE
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Tu Meri Main Tera Main Tera Tu Meri Review: Karan Johar का Pure Romance, Kartik–Ananya की Chemistry ने दिल जीत लिया
Paisa LIVE
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Dhara Rail Projects IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Apollo Techno Industries IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Embed widget