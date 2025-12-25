बांग्लादेश में भीड़ ने एक और हिंदू शख्स की पीट-पीटकर हत्या कर दी. मृतक की पहचान अमृत मंडल उर्फ ​​सम्राट के रूप में हुई है. राजबाड़ी के पांग्शा इलाके में हुई इस हत्या को लेकर पुलिस ने दावा किया कि जबरन वसूली के आरोप में भीड़ ने अमृत मंडल की हत्या कर दी.



डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों ने बुधवार (24 दिसंबर 2025) भीड़ ने उस पर हमला किया, जिसके बाद प्रशासन मौके पर पहुंची. पुलिस ने सम्राट के एक सहयोगी मोहम्मद सलीम को डिटेन किया है. उसके पास से एक पिस्तौल सहित हथियार बरामद किए गए.

पुलिस ने किया चौंकाने वाला दावा

पुलिस के अनुसार, अमृत मंडल ने कथित तौर पर सम्राट वाहिनी नाम से एक संगठन बनाया था और आसपास के इलाकों में जबरन वसूली को अंजाम देता था. वह अवामी लीग सरकार के दौरान भारत भाग गया. वह हाल ही में फिर से बांग्लादेश आया था. पुलिस का कहना है कि सम्राट के खिलाफ हत्या सहित दो मामले दर्ज थे. स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि सम्राट कथित तौर पर एक क्रिमिनल गैंग चला रहा था. अमृत मंडल उसी गांव का था, जहां उसकी मौत हुई.

अमृत मंडल की लीचिंग पर पुलिस ने क्या कहा?

रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीणों ने कहा, 'अमृत मंडल हुसैनडांगा के पुराने बाजार क्षेत्र में एक व्यक्ति के घर गया और फिरौती की मांग की. लेकिन जब उसने फिरौती देने से इनकार कर दिया तो सम्राट वाहिनी के अन्य सदस्य 24 दिसंबर को उसके घर में घुस गए. घर के मुखिया वहां नहीं मिले तो उसके ये लोग उसके बेटे को मारने लगे. तभी घर के लोग चोर-चोर कहकर शोर मचाना शुरू किया तो गांव वाले जुट गए और उन्होंने सम्राट की पिटाई कर दी. उसके एक साथी को लोगों ने पकड़ लिया.'

पुलिस ने अमृत मंडल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी और बाद में उसके शव को आग के हवाले कर दिया था. पहले ये कहा गया कि उसे ईशनिंदा के आरोप में मारा गया, लेकिन बाद में पुलिस ने साफ किया कि उसे इस तरह का कोई सबूत नहीं मिला. दीपू दास की हत्या के बाद भारत समेत कई देशों में यूनुस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए गए.