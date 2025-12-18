ऑस्ट्रेलिया में 14 दिसंबर 2925 को सिडनी के बॉन्डी बीच पर हुए आतंकी हमले में 15 लोगों की मौत हुई तो कई अन्य घायल हैं. पीएम एंथनी अल्बनीज ने कहा कि हमलावरों की सोच इस्लामिक स्टेट (ISIS) से प्रभावित थी. उन्होंने कहा कि इस आतंकी संगठन से जुड़ी कट्टर सोच ने उन्हें कट्टरपंथी बना दिया था. सिडनी में हनुक्का उत्सव के दौरान हुई गोलीबारी को लेकर अब ISIS ने बड़ा बयान दिया है.

ऑस्ट्रेलिया में हुआ हमला गर्व की बात: ISIS

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामिक स्टेट (ISIS) ने को सिडनी में बॉन्डी बीच पर हुई गोलीबारी को 'गर्व की बात' बताया. ISIS ने गुरुवार (18 दिसंबर 2025) को हनुक्का उत्सव के दौरान हुए हमले के संबंध में अपने टेलीग्राम चैनल पर एक लेख में ये बातें कही है. हालांकि ISIS ने गोलीबारी की जिम्मेदारी नहीं ली.

हेट स्पीच पर सख्त कानून लाएगी आस्ट्रेलिया की सरकार

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बोंडी बीच आतंकी हमले के बाद एंटी-सेमिटिज्म (यहूदी-विरोध) से निपटने के लिए व्यापक सुधारों की घोषणा की है, जिसमें हेट स्पीच पर सख्त कानून शामिल हैं. ऑस्ट्रेलिया के अधिकारियों का कहना है कि यह हमला इस्लामिक स्टेट से प्रेरित था. अल्बनीज ने स्वीकार किया कि सरकार पहले और मजबूत कदम उठा सकती थी. उन्होंने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कहा कि वे परफेक्ट नहीं हैं, लेकिन अब आगे बढ़ने की जरूरत है.

एंटी-सेमिटिज्म से निपटने के लिए सरकार का प्लान

सरकार ने एंटी-सेमिटिज्म से निपटने के लिए विशेष अधिकारी जिलियन सेगल की 13-पॉइंट योजना को पूरी तरह अपनाया है, जिसमें 49 प्रमुख एक्शन शामिल हैं. यह योजना 6 महीने पहले दी गई थी, लेकिन अब पूरी तरह लागू की जा रही है. नए कानून के तहत 12 महीने का टास्क फोर्स बनाया जाएगा. यह शिक्षा प्रणाली में एंटी-सेमिटिज्म को रोकने, निपटने और जवाब देने पर ध्यान (स्कूलों में होलोकॉस्ट और एंटी-सेमिटिज्म पर पाठ शामिल) देगा.

इसके साथ ही ई-सेफ्टी कमिश्नर, विशेष दूत और संचार मंत्री मिलकर एंटी-सेमिटिज्म से जुड़ी ऑनलाइन सेफ्टी एडवाइजरी देंगे. यहूदियों की सुरक्षा के लिए फंडिंग बढ़ाई गई है, जिसमें पूजा स्थलों की सुरक्षा भी शामिल है. यहूदी-विरोधी भावना से निपटने के लिए पहले कुछ ज्यादा न करने के लिए प्रधानमंत्री की यहूदी नेताओं और विपक्षी राजनेताओं ने आलोचना की.