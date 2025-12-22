हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्व'गोलीबारी से पहले भीड़ पर बम फेंके...' ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले को लेकर चौंकाने वाले खुलासे

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में 14 दिसंबर 2025 को हुए आतंकी हमले में कई नई जानकारी सामने आई है. यह जानकारी पुलिस की तरफ से कोर्ट में दाखिल फैक्ट शीट में सामने आए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 22 Dec 2025 09:48 PM (IST)
ऑस्ट्रेलिया में हुए आतंकी हमले में अब नए खुलासे सामने आ रहे हैं. यहां कोर्ट में दाखिल दस्तावेजों में चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं. इनमें दावा किया गया है कि आतंकी हमले को अंजाम देने वाले बंदूकधारियों ने यहूदी समुदाय के उत्सव के दौरान भीड़ पर कई टेनिस बॉल की तरह दिखने वाले होम मेड बम फेंके थे. इसके बाद गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया था. 

इस मामले में पकड़ाए 24 साल के नवीद अकरम पर 59 आरोप लगे हैं. हनुक्का उत्सव के दौरान की गई गोलीबारी में 15 लोग मारे गए थे, दर्जनों की संख्या में लोग घायल हुए थे. वहीं, नवीद के पिता साजिद अकरम को पुलिस ने मौके पर ही गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया था. नवीद भी पिछले एक हफ्ते से कोमा में था, उसे होश आने के बाद हिरासत में ले लिया गया था.

नवीद अकरम पर आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने, 15 हत्याओं, और हत्या के इरादे से शारीरिक नुकसान पहुंचाने के 40 मामले, विस्फोटक रखने समेत कई आरोप लगे हैं. अप्रैल में नवीद को कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा. 

पुलिस की फैक्टशीट में चौंकाने वाले खुलासे
पुलिस की तरफ से जारी फैक्ट शीट में पिता साजिद और बेटे नवीद पर इस्लामिक स्टेट से प्रेरित होकर आतंकवादी हमले की घटना को अंजाम देने का आरोप है. यह घटना एक सोची समझी साजिश थी. 

ऑस्ट्रेलियाई समाचार के मुताबिक, अदालत में दाखिल दस्तावेजों में जांचकर्ताओं ने माना है कि दोनों के पास तीन पाइप बम और एक चौथा डिवाइस और था, इसे टेनिस बॉल से तैयार किया गया था. यह एक्टिव इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस हैं. पुलिस के आरोप है कि बम सील किए गए एल्यूमीनियम पाइप का इस्तेमाल कर बनाए गए थे. इनमें काला पाउडर और स्टील बॉल बेयरिंग भरे हुए थे. हालांकि किसी भी तरह का विस्फोट इन  डिवाइस में नहीं हुआ है. यह गंभीर नुकसान पहुंचा सकते थे. 

हमले से पहले आतंकवादियों ने की थी घटनास्थल की रैकी
फैक्ट शीट की मानें तो गोलीबारी के दौरान ही विस्फोटक भीड़ पर फेंके गए थे. पुलिस ने इन डिवाइस की तस्वीरें सार्वजनिक कर दी हैं. पुलिस का कहना है कि इन दोनों लोग कैंपसी में एक Airbnb से सिल्वर हुंडई एलेंट्रा में बोंडी गए थे. यहां से निकलने से पहले इन्होंने दो सिंगल बैरल शॉटगन, एक बेरेटा राइफल, इस्लामिक स्टेट के झंडे और घर के बने विस्फोटक लोड किए थे. 

इन्होंने गाड़ी की विंड स्क्रीन के अंदर आईएस के झंडे भी लगाए थे. इसके बाद समुद्र तट के सामने फुटब्रिज की ओर गए.  इसके बाद इन्होंने भीड़ पर गोलियां चलाई, इसमें 14 लोगों की तुरंत मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 15वें पीड़ित की अस्पताल में ही मौत हो गई. इसके अलावा दोनों ने हमले की जगह की रेकी की थी. 12 दिसंबर के सीसीटीवी फुटेज में नवीद और साजिद हमले वाले इलाके में नजर आए हैं. 

घटना में दो पुलिस आधिकारी घायल हुए
पुलिस का कहना है कि इस हमले में जवाबी कार्रवाई के दौरान दो पुलिस अधिकारी घायल हो गए. इनमें प्रोबेशनरी कांस्टेबल जैक हिबर्ट (22) और कांस्टेबल स्कॉट डायन (24) शामिल हैं. इनमें जैक की आंखों की रोशनी चली गई और स्कॉट की इमरजेंसी सर्जरी की गई है. 

आतंकी के मोबाइल से खुले कई राज
इस मामले में नवीद अकरम के मोबाइल से भी कई तरह के संदिग्ध वीडियो मिले हैं. इनमें महीनों की तैयारियां शामिल है. दोनों बेटे न्यू साउथ वेल्स के एक गांव में हथियारों की ट्रेनिंग कर रहे थे. इसके वीडियो भी मोबाइल से मिले हैं. मोबाइल में उनकी इस्लामिक स्टेट के झंडे के साथ एक तस्वीर भी मिली है. 

एक वीडियो और मोबाइल से बरामद किया गया है, इसमें दोनों पिता-पुत्र IS के संडे के सामने बैठे हुए नजर आ रहे हैं. इनके पीछे चार बंदूके भी रखी हुई दिखाई दे रही हैं. पुलिस ने माना है कि दोनों ने इस्लामिक स्टेट से जुड़े चरमपंथी विचार को आगे बढ़ाने के मकसद से काम किया. 

Published at : 22 Dec 2025 09:48 PM (IST)
