पाकिस्तान में नंबर-2 बने मुनीर, बेशुमार ताकत पर संसद ने लगाई मुहर

पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को कानूनी रूप से तीनों सेनाओं का प्रमुख बनाने और थल सेना, नौसेना और वायुसेना का कमांड और कंट्रोल देने के लिए आज पाकिस्तानी संसद ने “Defence Forces of Pakistan Act 2026” दोनों सदनों से पास कर दिया. इस एक्ट के तहत अब पाकिस्तानी सशस्त्र सेना के हेडक्वार्टर को Defence Forces Headquarter (DFHQ) कहा जाएगा, जिसमे तीनों सेनाओं का प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बैठेगा.

पाकिस्तान में बढ़ी मुनीर की ताकत

कानून में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के पास असीमित शक्तियां आई है जिसके तहत चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के तौर पर आसिम मुनीर तीनों सेनाओं के बीच तालमेल के अलावा अपनी मर्जी से कभी भी संयुक्त सैन्य अभियान शुरू करवा सकता है. इसके तहत थल सेना, नौसेना और वायुसेना को उसका आदेश मानना पड़ेगा. साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में भी दखल देने का अधिकार चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर के पास रहेगा.

इसके अलावा आसिम मुनीर के पास अधिकार रहेगा की वो किसी भी सैन्य अधिकारियों को रिटायर कर सकता है, हटा सकता है, इस्तीफा स्वीकार या खारिज कर सकता है या फिर रिटायरमेंट के बाद भी एक्सटेंशन दे सकता है. इसके अलावा कभी भी पाकिस्तान की केंद्र सरकार अपनी मर्जी से आसिम मुनीर को अन्य अधिकार दे सकती है.

Defence Forces of Pakistan Act 2026 के मुताबिक अगर पाकिस्तानी सेना, नौसेना या फिर वायुसेना से जुड़े किसी पुराने कानून जैसे Pakistan Army Act 1952, Pakistan Air Force Act 1953 और Pakistan Navy Ordinance 1967 में कोई ऐसे चीज है जो नए कानून से मेल नहीं खाती तो ऐसी स्थिति में नए कानून की बात मानी जाएगी.

नए कानून में राष्ट्रपति की भूमिका

नए कानून में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज (CDF) को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा और तीनो सेनाओ से जुड़े मामलों पर प्रमुख सैन्य सलाहकार बनाया गया है. Defence Forces of Pakistan Act 2026 में चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को शक्ति दी गई है कि इस कानून को लागू करने के लिए समय-समय पर वो ख़ुद जरूरी निर्देश और आदेश जारी कर सकता है और अगर फिर भी कानून को लागू करने में कोई दिक्कत आती है या इसका किसी दूसरे मौजूदा कानून से टकराव होता है, तो राष्ट्रपति आदेश जारी कर उस समस्या को दूर कर सकते हैं.

फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 4 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान का चीफ ऑफ़ डिफेंस फोर्सेज (CDF) बनाया गया था ऐसे में आज पास हुए क़ानून को रिट्रोएक्टिव तौर पर 13 नवंबर 2025 से लागू किया गया है साथ ही कहा गया कि भारत के साथ 4 दिन तक चली जंग के बाद integrated tri-services operations और multi-domain warfare के बीच सामान्य बनने के लिए Defence Forces Headquarter (DFHQ) बनाया जा रहा है.