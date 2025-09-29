भारत की जीत के बाद PM मोदी की पोस्ट से ख्वाजा आसिफ को लगी मिर्ची, कहा - 'शांति ऐसे नहीं...'
IND vs PAK Asia Cup 2025: ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीएम मोदी क्रिकेट की संस्कृति और भावना को नष्ट करके समस्याओं के समाधान की संभावनाओं को खत्म कर रहे हैं.
भारत ने एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेट से रौंद दिया. दुबई में खेले गए फाइनल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया को जीत की बधाई देते हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर दिया. पीएम मोदी की सोशल मीडिया पोस्ट से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को मिर्ची लग गई. उन्होंने पोस्ट पर रिएक्शन देते हुए कहा कि ऐसे शांति नहीं आएगी.
ख्वाजा आसिफ ने पीएम मोदी की एक्स पोस्ट को लेकर लिखा, ''क्रिकेट की संस्कृति और भावना को नष्ट करके, मोदी अपनी राजनीति बचाने के लिए उपमहाद्वीप में शांति और समस्याओं के समाधान की संभावनाओं को खत्म कर रहे हैं. इस तरह शांति और सम्मान बहाल नहीं होता. पाकिस्तान-भारत युद्ध का स्कोर, 6/0 था. हम कुछ नहीं कह रहे, मोदी को भारत और दुनिया, दोनों में अपमानित किया गया है.''
पहले शरीफ और फिर ख्वाजा आसिफ ने बोला झूठ
ख्वाजा आसिफ की पोस्ट में दिलचस्प बात यह है कि 72 घंटे पहले ही पीएम शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच पर दावा किया था कि पाकिस्तानी सेना ने भारत के साथ 4 दिनों के युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना के 7 जेट्स को मार गिराया था, अब 72 घंटे बाद उनके अपने रक्षा मंत्री ने 6 जेट्स को गिराने का दावा किया है. पाकिस्तानी सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक कई बार झूठ बोल चुकी है. उसने कई बार भारतीय विमानों को गिराने का झूठा दावा किया. अहम बात यह है कि उसके दावों में संख्या भी बार-बार बदल रही है.
भारत की जीत के बाद क्या बोले पीएम मोदी
पीएम मोदी ने फाइनल में भारत की जीत के बाद एक्स पर पोस्ट शेयर की थी. उन्होंने लिखा था, ''खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर. नतीजा वही है, भारत की जीत. हमारे क्रिकेटर्स को जीत की बधाई.''
बता दें कि एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 146 रन बनाए. इसके जवाब में भारत ने 19.4 ओवरों में 5 विकेट गंवाकर मैच जीत लिया.
