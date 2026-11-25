सऊदी अरब की राजधानी रियाद के किंग अब्दुल्ला फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट में 24 नवंबर 2026 को एक ड्रोन हमला हुआ. सऊदी सिविल डिफेंस के मुताबिक, इस हमले में कुल 11 लोग घायल हुए, जिनमें दो भारतीय नागरिक भी शामिल हैं. यह कोई अकेली घटना नहीं है. पिछले कुछ हफ्तों से भारतीय लगातार इस जंग का शिकार हो रहे हैं. अक्टूबर में सऊदी एयरपोर्ट्स पर हमलों में भारतीयों की मौत हुई, अगस्त से लाल सागर में भारतीय चालक दल के जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है और हजारों भारतीय तीर्थयात्री फ्लाइट रद्द होने से फंसे हुए हैं.

भारतीयों का हूती विद्रोहियों और सऊदी गठबंधन की जंग से लेना-देना नहीं, तो कीमत क्यों चुका रहे हैं...

भारतीयों की जान कैसे जा रही है?

सऊदी अरब में भारतीयों के लिए सबसे घातक दौर अक्टूबर की शुरुआत में शुरू हुआ...

6 और 7 अक्टूबर को अब्हा और किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर अलग-अलग हमलों में तीन लोगों की मौत और 36 लोग घायल हुए.

10 अक्टूबर को किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए सबसे भीषण हमले में 12 लोगों की मौत और 309 लोग घायल हुए. भारतीय दूतावास 11 घायल भारतीय नागरिकों की निगरानी कर रहा था. इनमें से एक मोहम्मद यूसुफ अली की 11 अक्टूबर को मौत हो गई.

हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उनकी पत्नी और बच्चे भी घायल हुए थे और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शोक व्यक्त किया. वे अपने परिवार के साथ उमराह के लिए गए थे.

4 नवंबर को दूतावास ने बताया कि 10 अक्टूबर को गंभीर रूप से घायल हुए दूसरे भारतीय नागरिक की भी आईसीयू में मौत हो गई.

21 अक्टूबर को दम्माम के किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हुए हमले में दो लोगों की मौत हुई, जिनमें एक भारतीय नागरिक था और दो अन्य भारतीय घायल हुए.

कुल मिलाकर, अक्टूबर की शुरुआत से सऊदी एयरपोर्ट्स पर हमलों में कम से कम तीन भारतीयों की मौत हुई और 13 से ज्यादा भारतीय घायल हुए.

लाल सागर में फंसे भारतीय चालक दल

खतरा भारतीय नाविकों तक भी पहुंच गया है, जो दुनिया के कई व्यापारिक जहाजों पर काम करते हैं. 4 अगस्त को भारतीय ध्वज वाला जहाज MSV फैज नूरे ओलिया यमन के तट से लाल सागर में टक्कर के बाद डूब गया. यमनी बलों ने सभी 14 चालक दल के सदस्यों को बचाया, जिनमें से 13 भारतीय थे.

भारत के विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा की और शिपिंग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नाविकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आदेश दिया. अक्टूबर में एक अजीब घटना भी हुई, जब हूती प्रवक्ता याह्या सरिया ने दावा किया कि सऊदी बलों ने यमन के तट के पास एक भारतीय यॉट पर हमला किया, जिसमें 14 भारतीय सवार थे. बाद में भारतीय दूतावास ने पुष्टि की कि सभी 14 भारतीय सुरक्षित हैं और होदेइदाह के आसपास हैं.

फरवरी से अब तक व्यापक पश्चिम एशिया संघर्ष में मारे गए 24 भारतीयों में से 15 नाविक थे. इस क्षेत्र में लगभग 18,000 भारतीय नाविक काम करते हैं.

फंसे तीर्थयात्री और रद्द उड़ानें

हवाई अड्डों पर हमलों ने भारत और सऊदी अरब के बीच यात्रा को रोक दिया है. तीर्थयात्रियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है. 22 अक्टूबर तक लगभग 4,000 भारतीय उमराह तीर्थयात्री मक्का और मदीना में फंसे हुए थे. कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने जयशंकर को लिखे पत्र में बताया कि रिटर्न फ्लाइट रद्द होने के बाद उनके राज्य के 600 से अधिक तीर्थयात्री मक्का और मदीना में फंसे हैं.

नवंबर की शुरुआत तक, एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस और इंडिगो ने प्रमुख सऊदी मार्गों पर फ्लाइट कैंसिलेशन 14 नवंबर तक बढ़ा दिया था. अकासा एयर ने 30 नवंबर तक रियाद की उड़ानें निलंबित कर दी थीं.

भारत सरकार ने क्या कहा और किया क्या?

नई दिल्ली ने संघर्ष में पक्ष लिए बिना हमलों की निंदा की है. 10 अक्टूबर के हमले के बाद, विदेश मंत्रालय ने किंग खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बार-बार हो रहे हमलों की कड़ी निंदा की, जिसमें लोगों की मौत, चोटें और संपत्ति का नुकसान हुआ.

दूतावास के अधिकारियों ने उन सभी अस्पतालों का दौरा किया जहां घायल भारतीयों का इलाज चल रहा था. दूतावास ने बार-बार सुरक्षा सलाह जारी की है और एक हेल्पलाइन नंबर (00-966-11-4884697) भी दिया है.

भारतीय इतने संवेदनशील क्यों हैं?

भारतीय उपस्थिति के पैमाने से ही उनका जोखिम स्पष्ट होता है. भारत सरकार ने संसद को बताया है कि 27 लाख से ज्यादा भारतीय सऊदी अरब में रहते हैं और लगभग 89 लाख भारतीय नागरिक पूरे खाड़ी क्षेत्र में रहते हैं. वे उन क्षेत्रों में काम करते हैं जिन्हें यह युद्ध सीधे प्रभावित कर रहा है.

हूती-सऊदी संघर्ष भारत की सीमाओं से दूर है, लेकिन इसका असर भारतीय नागरिकों की जान, आजीविका और यात्रा पर सीधा पड़ रहा है. ये सभी इस जंग के 'कोलैटरल डैमेज' बन चुके हैं. भारत सरकार की निंदा और दूतावासों की मदद जरूरी है, लेकिन असली सवाल यह है कि जब तक यह संघर्ष खत्म नहीं होता, तब तक भारतीयों को इस 'इनविजिबल वॉर' से कैसे बचाया जाए.