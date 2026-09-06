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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वRSS का काम नफरत नहीं 'शुद्ध सात्विक प्रेम फैलाना...', लंदन में बोले मोहन भागवत

RSS का काम नफरत नहीं 'शुद्ध सात्विक प्रेम फैलाना...', लंदन में बोले मोहन भागवत

लंदन में संघ के कार्यक्रम में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने लोगों को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कई तरह के सवालों के जवाब दिए, ऐसे में उन्होंने आरएसएस की कार्यप्रणाली पर अपनी बात कही.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 06 Sep 2026 10:37 PM (IST)
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लंदन में आरएसएस के सेलिब्रेश ऑफ वननेस (एकता का उत्सव) कार्यक्रम में बोलते हुए सरसंघचालक मोहन भागवत ने वहां मौजूद लोगों से रविवार को वन टू वन चर्चा की, इस दौरान उन्होंने आरएसएस की कार्यप्रणाली के सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि हमारा काम नफरत नहीं, प्रेम फैलाना है.

भागवत ने कहा, 'मैंने कुछ लोगों को यह कहते सुना है, कि हमारे काम का आधार गहरी नफरत है. असल में यह बिल्कुल उल्टा है. शुद्ध सात्विक प्रेम ही हमारे काम का आधार है.'

हमारा सिद्धांत, अपनापन-शुद्ध सात्विक लव: भागवत
भागवत ने कहा, 'हमारा सिद्धांत है, अपनापन, शुद्ध सात्विक लव. सभी के लिए. यह हिंदुत्व की हमारी पारंपरिक प्रकृति है. हिंदू अकेला नहीं है, वो एक परिवार है. एक कम्युनिटी है, समाज है. मनुष्यता है. और हम सब जानते हैं, वह पर्यावरण से प्यार करते हैं, सिर्फ उसकी पूजा नहीं करते हैं. तो अपनापन और प्रेम है, यही इसका आधार है. एकता और प्रगति के लिए चरित्र के निर्माण और गुण के विकास के लिए. और यह ही हमारा एकलौता आधार है. हमने कहा कि हमारे काम का आधार प्रेम है. कुछ लोग कहते हैं, नफरत है, लेकिन शुद्ध सात्विक प्रेम ही हमारा आधार है. यही हमारे काम का आधार है. आप पिछले 100 सालों में हमारी कार्यप्रणाली को देख सकते हैं.'

अस्तित्व ही सत्य है: भागवत 

इसके अलावा हिंदू सभ्यता ने दुनिया को क्या दिया? खासकर इस मुश्किल समय में, इस पर भागवत ने अपना मत रखते हुए कहा, 'देखो सारे हिंदू विचार सिर्फ एक चीज पर आधारित हैं. अस्तित्व ही सत्य है. यह विविध लगता है. विविधताएं प्राकृतिक हैं. जो उसे स्वीकार करता है, उससे उम्मीद करता है. पर जब हम विविधता से सरोकार रखते हैं, तो हमारे मन में यही रहता है कि यह सजावट है, एकता और अस्तित्व के लिए. एक बहुत हो सकता है, बहुत एक हो सकता है. इसलिए बहुत सारों से सरोकार रखो, क्योंकि यह बेहद ही प्रैक्टिकल है, प्रकृति के हिसाब से चलना जरूरी है. लेकिन जब हम सरोकार रखते हैं, तो हमें उन्हें अलग रखकर नहीं सोचना चाहिए. हम एक हैं. सभी एक हैं. इस आधार पर हम सभी से सरोकार रखते हैं.'

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 06 Sep 2026 09:56 PM (IST)
Tags :
National News RSS MOHAN BHAGWAT
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