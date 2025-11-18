बाबा सिद्धीकी हत्या मामले के साजिशकर्ता अनमोल बिश्नोई को अमेरिका ने देश से निकाला. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने NCP नेता और पूर्व विधायक जीशान सिद्धीकी को बताया कि उनके पिता की हत्या के साजिशकर्ता अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से निकाल दिया. जीशान को किये गए ईमेल में अमेरिका ने बताया की उन्होंने 18 नवंबर को ही अनमोल बिश्नोई को अमेरिका की धरती से भगा दिया है.

यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के हत्थे चढ़ा अनमोल

अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को फरवरी में हिरासत में लिया गया था. वह लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है, जो अमेरिका में रहकर में छिपकर भारत में धड़ल्ले से आपराधित घटनाओं को अंजाम दे रहा था. वह यूएस इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के हत्थे चढ़ गया था.

NIA की मोस्टवांडेट लिस्ट में अनमोल बिश्नोई का नाम

अनमोल बिश्नोई भारतीय जांच एजेंसी NIA और मुंबई पुलिस की मोस्टवांटेड लिस्ट में है. फरवरी में मुंबई पुलिस ने बाबा सिद्दीकी की हत्या और एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में अनमोल बिश्नोई के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. क्राइम ब्रांच ने इस मामले में कुल 26 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इन सभी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी. फर्जी पासपोर्ट पर वह भारत से फरार हुआ था. एनआईए ने भी अनमोल बिश्नोई को मोस्ट वांटेड बताया था और उस पर 10 लाख रुपये के इनाम रखा है.

मूसेवाला की हत्या के लिए दिया था हथियार

अनमोल बिश्नोई पर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए हथियार मुहैया कराने का भी आरोप है. लॉरेंस बिश्नोई के जेल में बंद होने के बाद से अनमोल गैंग के सदस्यों को हत्या और वसूली के निर्देश देता था. एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को मुंबई के बांद्रा में उनके बेटे जीशान के ऑफिस के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली.

