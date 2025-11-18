दिल्ली लाया जा रहा लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल, US ने किया डिपोर्ट, NIA ने कसा शिकंजा

बाबा सिद्धीकी हत्या मामले का साजिशकर्ता अनमोल बिश्नोई बुधवार (19 नवंबर 2025) को भारत लाया जाएगा. दिल्ली एयरपोर्ट पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनात करने का निर्देश दिया गया है. अमेरिका ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को भारत डिपोर्ट कर दिया है. बाबा सिद्दीकी की हत्या और एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग के मामले में वह मोस्ट वांटेड था.

अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को ईमेल में बताया कि यूएस ने अनमोल बिश्नोई को डिपोर्ट कर दिया है. 2022 में पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के लिए अनमोल बिश्नोई ने हथियार मुहैया कराया था. अमेरिका में लॉरेंस बिश्नोई के छोटे भाई अनमोल बिश्नोई को फरवरी में हिरासत में लिया गया था. अमेरिका में रहकर में छिपकर भारत में धड़ल्ले से आपराधित घटनाओं को अंजाम दे रहा था.

(ये स्टोरी अपडेट की जा रही है...)