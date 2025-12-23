हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वअमेरिका ने सबसे ताकतवर जंगी जहाज बनाने का किया ऐलान, राष्ट्रपति ट्रंप के नाम पर होगा बैटलशिप ‘USS डेफयेंट’

अमेरिका ने सबसे ताकतवर जंगी जहाज बनाने का किया ऐलान, राष्ट्रपति ट्रंप के नाम पर होगा बैटलशिप ‘USS डेफयेंट’

USS Defiant: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये जहाज अमेरिका की नौसेना को और भी मजबूत बनाएंगे और देश की रक्षा क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और ये जहाज पूरी तरह से अमेरिका में ही निर्मित होंगे.

By : नीरज राजपूत | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 23 Dec 2025 07:01 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

अपने मुंह मियां मिट्ठू बने रहने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नाम से बेहद घातक युद्धपोत बनाने का ऐलान किया है. ट्रंप-क्लास बैटलशिप को अमेरिका का अब तक के सबसे बड़ा और 100 गुना ज्यादा पावरफुल जंगी जहाज बताया जा रहा है, जो दुनिया में किसी देश की नौसेना के जंगी बेड़े में नहीं है.

अपने नाम के जहाज की घोषणा के दौरान, ट्रंप के साथ अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ और विदेश सचिव (मंत्री) मार्को रूबियो भी मौजूद थे. ट्रंप ने इस क्लास के दो जहाज बनाने का ऐलान किया है, जो सबसे बड़े और घातक के साथ-साथ बहुमुखी और दुनिया में सबसे गुड लुकिंग होंगे. इस ऐलान के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के ऑफिस व्हाइट हाउस ने इन जहाज की पेंटिंग भी जारी की.

पूरी तरह से अमेरिका में बनेगा नौसेना का जहाज 'डेफयेंट'

अमेरिका ने सबसे ताकतवर जंगी जहाज बनाने का किया ऐलान, राष्ट्रपति ट्रंप के नाम पर होगा बैटलशिप ‘USS डेफयेंट’

ट्रंप ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि ये जहाज अमेरिका की नौसेना को और भी मजबूत बनाएंगे और देश की रक्षा क्षमता में महत्वपूर्ण योगदान देंगे. ट्रंप ने यह भी कहा कि ये जहाज पूरी तरह से अमेरिका में निर्मित होंगे और इनमें अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा. उन्होंने कहा कि ये जहाज न केवल अमेरिका के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच होंगे. ट्रंप ने यह घोषणा अपने मार-ए-लागो रिसॉर्ट में की, जहां उन्होंने कहा कि ये जहाज अमेरिका की नौसेना को एक नए स्तर पर ले जाएंगे.

ट्रंप ने अपने कार्यकाल में ही जंगी जहाज क्लास का रखा नाम

अमेरिका में राष्ट्रपति, अपने देश की सेनाओं का कमांडिंग इन चीफ भी होता है. लंबे समय से अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपतियों के नाम पर जंगी जहाज के नाम रखने की प्रथा रही है. यही वजह है कि पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन से लेकर अब्राहम लिंकन और ट्रूमैन से लेकर जॉर्ज बुश तक के नाम पर अमेरिकी जंगी जहाज के नाम हैं, लेकिन ये है कि किसी राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल में अपने नाम पर जंगी जहाज के क्लास का नाम अपने नाम पर कर दिया है.

चीन के पास अमेरिका से ज्यादा युद्धपोत

US नेवी के सेक्रेटरी जॉन सी पेहलन के मुताबिक, ट्रंप क्लास जहाज का नाम USS डेफयेंट (हिंदी अर्थ निडर) होगा. दरअसल, US नेवी के पास आज 300 जंगी जहाज हैं, तो चीन की नौसेना के युद्धपोतों की संख्या 350 पार कर चुकी है. बस इसी से अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं और अब इंडो-पैसिफिक रीजन में चीन को काउंटर करने के लिए अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाने में जुट गया है.

चीन की पनडुब्बियां का बेड़ा भी आज अमेरिका की बराबर आ गया है. कुछ सामरिक जानकारों का मानना है कि चीन के पास आज अमेरिका से ज्यादा पनडुब्बियां हैं. अमेरिका के पास आज 70 पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 11 न्यूक्लियर सबमरीन हैं. चीन के पास भी 70-80 पनडुब्बियां की फ्लीट है, लेकिन उसमें महज तीन ही परमाणु पनडुब्बियां हैं.

अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, जबकि चीन के तीन

अमेरिका के पास आज 11 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि चीन के पास कुल तीन ही विमानवाहक युद्धपोत हैं, लेकिन अमेरिका को इस बात का खतरा सता रहा है कि चीन हर साल 10-15 जंगी जहाजों का निर्माण कर अपनी नौसेना में शामिल कर रहा है. ऐसे में अगले कुछ सालों में ही चीन के समुद्री बेड़े में 400 से भी ज्यादा जंगी जहाज हो जाएंगे, लेकिन ये रफ्तार अमेरिका में थोड़ी धीमी है. बस इसी से अमेरिका सकते में है. क्योंकि अमेरिका के इंटीग्रेटेड लॉन्ग प्लान के तहत साल 2045 तक US नेवी में 350 युद्धपोत ही हो पाएंगे.

यह भी पढ़ेंः 'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें

About the author नीरज राजपूत

नीरज राजपूत वॉर, डिफेंस और सिक्योरिटी से जुड़े मामले देखते हैं. पिछले 20 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया का अनुभव है. एबीपी न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अनकट के 'फाइनल-असॉल्ट' कार्यक्रम के प्रेजेंटर भी हैं.
Read
Published at : 23 Dec 2025 07:01 PM (IST)
Tags :
America US Navy CHINA DONALD Trump USS Defiant
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
न्यूज़
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
बॉलीवुड
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
Advertisement

वीडियोज

Delhi में Expiry Date बदलकर बिक रहे थे ब्रांडेड फूड आइटम | Food Safty | ABP News
India के खिलाड़ी क्यो हुए Train में Toilet के पास बैठकर यात्रा के लिए मजबूर! | indian sports
Buxar में प्रसिद्ध मंदिर से 1 करोड़ से ज्यादा की लकड़ी चोरी, SDM के घर से घूसे चोर, काटते रहे पेड़ !
Breaking News: 'Priyanka Gandhi को PM बनाइए ना...', बोले Imran Masood | BJP | rahul gandhi
Bangladesh Hindu Attack News: कोलकाता में हिंदूवादी संगठन पर पुलिस का हमला! भड़की BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
दिल्ली NCR
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
जामिया यूनिवर्सिटी के एग्जाम में विवादित सवाल मामले में एक्शन, प्रोफेसर सस्पेंड, जांच शुरू
न्यूज़
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
चीन बॉर्डर के पास भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का पर्दाफाश! दो कश्मीरी जासूस गिरफ्तार, पाक को दे रहे थे खुफिया जानकारी
बॉलीवुड
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पिता धर्मेंद्र के निधन के बाद एयरपोर्ट पर दिखीं ईशा देओल, पैपराजी को जोड़े हाथ, चेहरे पर दिखी उदासी
पंजाब
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
हिमाचल के पूर्व IG जहूर जैदी को राहत, पंजाब-हरियाणा HC ने उम्र कैद की सजा पर लगाई रोक
क्रिकेट
148 साल के टेस्ट इतिहास में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने मिचेल स्टार्क, वकार यूनिस का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा
148 साल के टेस्ट इतिहास में ऐसा करने वाले पहले गेंदबाज बने मिचेल स्टार्क, वकार यूनिस का 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
यूटिलिटी
National Consumer Rights Day: देश में हर कंज्यूमर के पास हैं ये 6 अधिकार, 99 पर्सेंट लोगों को नहीं हैं पता
देश में हर कंज्यूमर के पास हैं ये 6 अधिकार, 99 पर्सेंट लोगों को नहीं हैं पता
हेल्थ
Karela Juice For Kidney Health: रोजाना पिएंगे करेले का जूस तो कैसी हो जाएगी किडनी की हालत? जान लें हकीकत
रोजाना पिएंगे करेले का जूस तो कैसी हो जाएगी किडनी की हालत? जान लें हकीकत
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget