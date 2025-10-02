F-117A Nighthawk: अमेरिका के 20 साल पुराने रिटायर्ड विमान एक बार फिर आसमान में उड़ते नजर आए. यह नजारा मैक्सिको के पास देखने को मिला. अमेरिकी वायुसेना के दो F-117A नाइटहॉक स्टेल्थ विमान 30 सितंबर 2025 को एक टैंकर विमान के साथ उड़ते दिखे.

Armyrecognition की रिपोर्ट के अनुसार, इस दौरान रिफ्यूलिंग बूम (ईंधन भरने का पाइप) विमान की तरफ बढ़ा था. इसके बाद से ही एक बार फिर से सभी की निगाह अमेरिका पर टिक गई है.

जानें क्या है पूरा मामला

30 सितंबर को मैक्सिको के पास दो F-117A नाइटहॉक विमान अमेरिकी टैंकर विमान के साथ फॉर्मेशन में उड़ते नजर आए. टैंकर का काम होता है कि हवा में ही विमानों को ईंधन देना, ताकि वे लंबी उड़ान भर सकें. लोग हैरान रह गए क्योंकि ये विमान 2008 में आधिकारिक तौर पर रिटायर कर दिए गए थे. हालांकि पिछले 10 सालों में कई बार ये विमान टेस्ट फ्लाइट्स और ट्रेनिंग के दौरान दिखाई दिए हैं.

रिफ्यूलिंग टेस्ट से दिया ये बड़ा संकेत

इस बार की साइटिंग खास इसलिए मानी जा रही है क्योंकि अमेरिकी वायुसेना के नए KC 46 पेगासस टैंकर से रिफ्यूलिंग का सर्टिफिकेशन मार्च 2024 में पूरा हुआ है. यानी यह उड़ान कोई संयोग नहीं बल्कि योजनाबद्ध एक्सरसाइज हो सकती है.

नाइटहॉक 'अदृश्य योद्धा' का इतिहास

F-117A नाइटहॉक दुनिया का पहला स्टेल्थ विमान था, जिसे 1980 के दशक में लॉकहीड के स्कंक वर्क्स प्रोग्राम ने डिजाइन किया. इसकी आकृति और सामग्री ऐसी थी कि यह रडार पर लगभग अदृश्य हो जाता था. इसे सटीक निशाना साधने वाले मिशन (प्रिसिजन स्ट्राइक) के लिए बनाया गया. 1991 के ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म (इराक युद्ध) और 1999 के ऑपरेशन एलाइड फोर्स (यूगोस्लाविया युद्ध) में इसने अहम भूमिका निभाई. 2008 में इसे रिटायर कर दिया गया, लेकिन अब भी 50 से ज्यादा विमान टेस्टिंग और ट्रेनिंग के लिए सक्रिय हैं.

नए विमानों से तुलना

हालांकि अब F-35 लाइटनिंग II और B-2 स्पिरिट जैसे आधुनिक विमान अमेरिकी बेड़े का हिस्सा हैं, लेकिन F-117A का महत्व अभी भी कायम है. इसका नए टैंकर KC-46 और KC-135 स्ट्रैटोटैंकर के साथ उड़ना बताता है कि इसे टेस्टबेड और ट्रेनिंग मिशनों में प्रयोग किया जा रहा है.

अमेरिका ने दिया ये बड़ा संदेश

मैक्सिको के पास उड़ते इन विमानों का दिखना सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि अमेरिका का रणनीतिक संदेश है. यह साफ संकेत है कि पुरानी तकनीक को भी नया रूप देकर वॉशिंगटन अपनी सैन्य ताकत को मजबूत कर रहा है. एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यह टेस्ट भविष्य के अनमैन्ड स्टेल्थ सिस्टम्स या B 21 रेडर बॉम्बर के लिए प्रयोग हो सकता है.

दुश्मनों के लिए चेतावनी

यह साइटिंग यह संदेश भी देती है कि अमेरिका पुराने हथियारों को भी घातक बना सकता है. अगर इन्हें ट्रेनिंग के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि पायलट्स स्टेल्थ ऑपरेशन सीख रहे हैं या यह ड्रोन टेक्नोलॉजी के साथ टेस्ट हो रहा है.

नाइटहॉक की वापसी का सबक

F-117A की वापसी दिखाती है कि स्टेल्थ तकनीक कभी पुरानी नहीं होती. 2008 में रिटायर होने के बाद भी यह अमेरिकी वायुसेना के भविष्य में अहम भूमिका निभा रही है. चाहे वह हवा में ईंधन भरने की टेस्ट उड़ान हो, पायलट ट्रेनिंग हो या नई तकनीक के साथ प्रयोग में नाइटहॉक अब भी सक्रिय और उपयोगी है.