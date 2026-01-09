वेनेजुएला पर दूसरा हमला नहीं करेगा अमेरिका, ट्रंप बोले- 'साथ मिलकर काम कर रहे'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर होने वाले दूसरे हमलों को रद्द कर दिया है. वेनेजुएला ने बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिया, जिसके बाद ट्रंप ने हमला न करने का फैसला लिया है. ट्रंप ने इसे 'शांति की तलाश' का बड़ा और जरूरी कदम बताया है.

अमेरिका और वेनेजुएला साथ काम कर रहे

ट्रंप ने 9 जनवरी 2026 को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर एक पोस्ट में यह घोषणा की. उन्होंने कहा कि अमेरिका और वेनेजुएला अब अच्छे से साथ काम कर रहे हैं, खासकर देश के तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े, बेहतर और आधुनिक रूप में दोबारा बनाने में. बड़ी तेल कंपनियां करीब 100 बिलियन डॉलर का निवेश करेगी.

वेनेजुएला में थे 800 राजनीतिक कैदी

8 जनवरी 2026 को वेनेजुएला की अंतरिम सरकार ने बड़ी संख्या में राजनीतिक कैदियों को रिहा करना शुरू किया.

इनमें विपक्षी नेता, मानवाधिकार कार्यकर्ता और कुछ विदेशी नागरिक शामिल हैं.

स्पेन के 5 नागरिक, जिनमें प्रसिद्ध कार्यकर्ता रोसियो सैन मिगुएल शामिल हैं.

मानवाधिकार संगठन फोरो पेनाल के मुताबिक, वेनेजुएला में 800 से ज्यादा राजनीतिक कैदी थे. रिहाई को 'शांति और एकता' का इशारा बताया गया है.

ट्रंप ने कहा कि यह अमेरिका की मांग पर हुआ और वेनेजुएला अब उनके साथ अच्छे से सहयोग कर रहा है.

ट्रंप ने वेनेजुएला में ऑपरेशन चलाकर मादुरो को गिरफ्तार किया

3-4 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने काराकास में एक ऑपरेशन चलाया था, जिसमें वेनेजुएला के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस को गिरफ्तार कर लिया गया था. उन्हें अमेरिका ले जाया गया, जहां उन पर ड्रग ट्रैफिकिंग के आरोप लगे हैं.

ट्रंप ने पहले कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो दूसरा बड़ा हमला किया जाएगा. लेकिन अब कैदियों की रिहाई के कारण इसे रद्द कर दिया गया है. अमेरिकी जहाज अभी भी क्षेत्र में बने रहेंगे, लेकिन सिर्फ सुरक्षा और सुरक्षा के लिए.

वेनेजुएला में मौजूदा हालात क्या हैं?