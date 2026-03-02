इसे कहते हैं मेहमाननवाजी! वॉर के बाद फ्लाइट कैंसिल होने पर अबू धाबी में होटल स्टे हुआ फ्री

Abu Dhabi News: अबू धाबी संस्कृति और पर्यटन विभाग (DCT Abu Dhabi) ने क्षेत्रीय उड़ान व्यवधान के कारण फंसे मेहमानों के लिए होटलों को निःशुल्क ठहरने की अवधि बढ़ाने का निर्देश दिया है. डीसीटी अबू धाबी ने 28 फरवरी को एक परिपत्र जारी कर होटल के महाप्रबंधकों को कहा कि वे उन मेहमानों के ठहरने की अवधि बढ़ाएं जो अपने नियंत्रण से बाहर कारणों से प्रस्थान नहीं कर पा रहे हैं.

होटलों को निर्देश दिया गया है कि वे सभी अतिरिक्त कमरों के शुल्क का बिल सीधे विभाग को भेजें, ताकि यात्रियों पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ न पड़े. रिपोर्टों के अनुसार, व्यापक उड़ान रद्द होने के बाद संयुक्त अरब अमीरात के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण द्वारा लगभग 20,000 यात्रियों को होटलों या अस्थायी आवासों में ठहराया गया. इसके अलावा, अधिकारियों ने संकट में फंसे लोगों को भोजन और जलपान उपलब्ध कराने का भी व्यवस्था की.

यूएई की सक्रिय और मानवीय प्रतिक्रिया

यह पहल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर वायरल हो गई. हेलियोस कैपिटल के संस्थापक समीर अरोरा ने X पर इस निर्देश की एक प्रति शेयर करते हुए संकट के दौरान संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के सक्रिय और मानवीय दृष्टिकोण की प्रशंसा की.

यूजर्स बोले- इसे कहते हैं मेहमाननवाजी

यूजर्स ने अबू धाबी की नीति की तुलना अन्य देशों में बढ़ी हुई कीमतों से की. कई लोगों ने फंसे हुए यात्रियों के लिए होटल, भोजन और पुनर्भर्ती की व्यवस्था करने और लोगों को प्राथमिकता देने के लिए यूएई की प्रशंसा की.

एक यूजर ने लिखा, "अगर यह कोई और जगह होती, तो ऐसी आपात स्थिति में वे कीमतें तीन गुना बढ़ा देते." एक दूसरे यूजर ने टिप्पणी की, "मौके पर ही आपातकालीन वीजा जारी करने से लेकर फंसे हुए लोगों के लिए होटल में ठहरने की अवधि बढ़ाने तक, यूएई सरकार हमें संकट से निपटने का एक शानदार तरीका सिखा रही है!"

एक अन्य यूजर ने कहा "केवल यूएई में ही ऐसे नेता देखने को मिलते हैं जो वास्तव में पर्यटकों, प्रवासियों और अपने नागरिकों की परवाह करते हैं. फिर भी कुछ लोग ऐसे मौकों का फायदा उठाकर देश की आलोचना करने की कोशिश करते हैं. सच्चाई सीधी-सी है: यूएई दुनिया के सभी प्रमुख शहरों से ज्यादा सुरक्षित है."