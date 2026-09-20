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हिंदी न्यूज़न्यूज़यूक्रेन का रूस पर सबसे बड़ा हमला, 1 हजार से ज्यादा ड्रोन दागे, 2 की मौत

यूक्रेन का रूस पर सबसे बड़ा हमला, 1 हजार से ज्यादा ड्रोन दागे, 2 की मौत

यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है. इस हमले में 2 रूसी नागरिकों की मौत हो गई है. यूक्रेन ने 1 हजार से ज्यादा ड्रोन हमलों से अटैक किया है. रूस का कहना है कि 1600 से ज्यादा ड्रोन को रोका गया है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 20 Sep 2026 04:34 PM (IST)
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यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा हमला किया है. इसमें एक साथ एक हजार से ज्यादा ड्रोन से हमला किया गया है. अलजजीरा के मुताबिक, रूस में संसदीय चुनावों के आखिरी दिन, राजधानी समेत मॉस्को इलाके पर यूक्रेनी ड्रोन हमलों में कम से कम दो लोगों की मौत हुई है. एक बड़ी रिफाइनरी को नुकसान पहुंचा है. मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने कहा है कि 1600 से ज्यादा ड्रोन को रोका गया है. इनमें 450 राजधानी की ओर बढ़ रहे थे.

इधर, यूक्रेन के अधिकारियों ने कहा है कि रातभर कीव पर रूस ने हमले किए, इसमें कम से कम चार लोगों की मौत हो गई है. इनमें तीन बच्चे भी शामिल हैं. ये हमले ऐसे वक्त हुए हैं, जब रूस और यूक्रेन एक दूसरे के खिलाफ लंबी दूरी के हमले तेज कर रहे हैं. 

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मॉस्को गवर्नर ने हमलों के बारे में क्या बताया? 

मॉस्को के गवर्नर आंद्रे वोरोब्योव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए, इस हमले को सबसे बड़ा बताया है. उन्होंने कहा कि यूक्रेन के दो अलग-अलग हमलों में एक 44 साल की महिला और एक बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हुई है. वोरोब्योव ने कहा है कि एक 21 मंजिला बिल्डिंग से ड्रोन टकराने से लगी आग के कारण 400 लोगों को बाहर निकाला गया. हमलों के दौरान मॉस्को ऑयल रिफाइनरी की एक सुविधा को नुकसान पहुंचा है. इमरजेंसी सर्विस मौके पर मौजूद हैं. 

इसके अलावा बताया गया है कि हाल के महीनों में इस बड़ी रिफाइनरी पर यूक्रेनी हमले हो चुके हैं. उन्होंने यूक्रेन पर रूस के कंट्रोल वाले तीन दिवसीय चुनाव में दखल देने की कोशिश करने का आरोप लगाया है. उन्होंने टेलीग्राम पर बताया कि यह अभूतपूर्व हमला स्पष्ट रूप से चुनाव में बाधा डालने के मकसद से किया गया था. दुश्मन इसमें सफल नहीं हो सका है. 

यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इन हमलों की तारीफ की

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इन हमलों की तारीफ की है. उन्होंने कहा है कि कल रात मॉस्को इलाके में हमारे लंबी दूरी के हमलों का बहुत बड़ा असर हुआ है. उन्होंने कहा, रूस के तेल ठिकानों के अहम ठिकाने और हमलावर के लॉजिस्टिक्स सेंटर पर अटैक किया गया. ये अरबों डॉलर की संपत्ति है. यह युद्ध की मशीन को चलाती है. 

वहीं इस हमले के बारे में RIA नोवोस्ती न्यूज एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में जानकारी देते हुए कहा है कि रूस के केंद्रीय चुनाव आयोग के चीफ ने बताया है कि यूक्रेन के खेरसॉन इलाके के उस हिस्से में रूस का कब्जा है, एक आम नागरिक बस पर ड्रोन हमले में दो लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में एक चुनाव अधिकारी भी शामिल था. अलजजीरा ने रिपोर्टर के हवाले से बताया है कि यह युद्ध शुरू होने के बाद से रूस पर हुए सबसे बड़े एक दिन के हमलों में से एक था.

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 20 Sep 2026 04:12 PM (IST)
Tags :
World News War RUSSIA UKRAINE
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