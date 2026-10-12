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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वLoC पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में धमाका, लोगों के घायल होने की खबर

LoC पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में धमाका, लोगों के घायल होने की खबर

ये धमाका PoK के बट्टल सतवाल सतपाल इलाके में हुई है, जो पाकिस्तान आर्मी के 642 मुजाहिदीन के अधीन आता है और इस धमाके में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है. 

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 12 Oct 2026 07:05 PM (IST)
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भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के नजदीक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के इलाके में जोरदार धमाका की खबर सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, ये धमाका PoK के बट्टल सतवाल सतपाल इलाके में हुई है, जो पाकिस्तान आर्मी के 642 मुजाहिदीन के अधीन आता है. इस धमाके में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है. 

 

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Published at : 12 Oct 2026 06:55 PM (IST)
Tags :
Pakistan PoK PAKISTAN Army
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