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LoC पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में धमाका, लोगों के घायल होने की खबर
ये धमाका PoK के बट्टल सतवाल सतपाल इलाके में हुई है, जो पाकिस्तान आर्मी के 642 मुजाहिदीन के अधीन आता है और इस धमाके में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है.
भारत और पाकिस्तान के बीच लाइन ऑफ कंट्रोल (LoC) के नजदीक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) के इलाके में जोरदार धमाका की खबर सामने आई है. सूत्रों के मुताबिक, ये धमाका PoK के बट्टल सतवाल सतपाल इलाके में हुई है, जो पाकिस्तान आर्मी के 642 मुजाहिदीन के अधीन आता है. इस धमाके में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर सामने आई है.
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