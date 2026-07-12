छह हत्याओं में शाबाद CI सस्पेंड! आरोपियों की गिरफ्तारी पर दो लाख रुपये का इनाम

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आरोपी की जानकारी देने वाले को पुलिस ने इनाम दिया।

तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले के शाबाद पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में हुई सबसे अमानवीय घटना में पुलिस के व्यवहार पर शुरू से ही शक जताया जा रहा है. पीड़ित के परिजनों ने शिकायत की है कि राजकुमार नाम का आरोपी उनके बच्चे को परेशान कर रहा है, लेकिन मृतक के रिश्तेदार शनिवार (11 जुलाई, 2026) की सुबह से ही विरोध कर रहे हैं.

उनका कहना है कि पुलिस ने मामले को रफा-दफा कर दिया. वे शाबाद स्टेशन के बाहर बैठ गए और SI और CI के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. इस संदर्भ में पुलिस के उच्च अधिकारियों ने शुरू में यह पुष्टि करने के बाद कि स्टेशन CI क्रांति रेड्डी छह हत्याओं में लापरवाह थे, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया.

पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया, तो दो दिन में कैसे मिली जमानत?

नाबालिग लड़की के माता-पिता ने 16 मई, 2026 को शाबाद पुलिस से शिकायत की थी कि राजकुमार उनके बच्चे को परेशान कर रहा था. ऐसा लगता है कि पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपी के खिलाफ POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, लेकिन केस दर्ज होने के दो दिन बाद नाबालिग लड़की के घरवालों को शक तब हुआ, उन्होंने जब आरोपी राजकुमार को गांव में घूमते देखा और उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

उन्होंने कहा कि POCSO का केस दर्ज किया गया, तो उन्हें दो दिन में बेल कैसे मिल सकती है? उन्होंने शिकायत की कि वह पागलों की तरह घूम रहा था और हमें जान से मारने की धमकी दे रहा था, लेकिन पुलिस ने न सिर्फ इस मामले को नजरअंदाज किया, बल्कि उसे यह कहकर भगा दिया, ‘हम देख लेंगे. हमने चेतावनी दी है. तुम जाओ.’

गुस्साए लोगों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप

पुलिस से गुस्साए राजकुमार ने शुक्रवार (10 जुलाई, 2026) की रात नाबालिग लड़की के घर जाकर खून-खराबा किया. वह जानवर बन गया और उसने छह लोगों को बेरहमी से मार डाला. मृतक के घरवालों ने गुस्सा जताया, पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसकी वजह से इतना बड़ा जुर्म हुआ. उन्होंने शाबाद CI क्रांति रेड्डी और SSI के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. पीड़ितों के आरोपों की जांच करने वाले बड़े अधिकारियों ने CI क्रांति रेड्डी को सस्पेंड कर दिया.

आरोपी को ढूंढने में लगी पुलिस की आठ टीमें

पुलिस की आठ टीमें शनिवार सुबह से ही राजकुमार की तलाश कर रही हैं, जिसने शुक्रवार की रात शाबाद में छह लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी और अपने माता-पिता को फोन करके भाग गया. पुलिस टीमें शाबाद पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले गांवों में छानबीन कर रहे हैं. वहीं, राजकुमार के परिवारवालों, रिश्तेदारों, दोस्तों से पूछताछ की जा रही है.

इस बीच पता चला कि वह सुबह करीब 6 बजे शाबाद के बाहरी इलाके से रेलवे स्टेशन गया था. पुलिस को हाल ही में जानकारी मिली थी कि राजकुमार की कार नंदीगामा में है. अभी तक आरोपी का कहीं पता नहीं चला है. विपक्ष आलोचना कर रहा है कि पुलिस की लापरवाही के कारण छह लोगों की हत्या हुई. ऐसे में आरोपी राजकुमार को गिरफ्तार करना तेलंगाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है.

पुलिस कमिश्नर ने की आरोपी की जानकारी देने के लिए इनाम की घोषणा

इस संबंध में पुलिस कमिश्नर ने कहा कि राजकुमार की पहचान में मदद करने वाली अहम जानकारी देने वालों को 2 लाख रुपये का नकद इनाम दिया जाएगा और सूचना देने वालों की जानकारी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी.

वहीं, फ्यूचर सिटी कमिश्नरेट ने कहा कि आरोपी को पकड़ने के लिए जरूरी जानकारी देने वालों को जरूरी सुरक्षा दी जाएगी. जो लोग आरोपी के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, वे चेवल्ला पुलिस कंट्रोल रूम नंबर 8712665324 पर फोन कॉल या व्हाट्सएप से जानकारी दे सकते हैं.

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