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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'370 रुपये की बिरयानी' वाले विवाद में Zomato की सफाई, बोला- 'नोटिफिकेशन फर्जी'

'370 रुपये की बिरयानी' वाले विवाद में Zomato की सफाई, बोला- 'नोटिफिकेशन फर्जी'

Zomato Viral Notification Controversy: जोमैटो ने LinkedIn पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'एक जरूरी स्पष्टीकरण.' बिरयानी सिर्फ डिनर है, सहमति नहीं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: आशुतोष सिंह | Updated at : 11 Jun 2026 12:14 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर छाए '370 रुपये की बिरयानी' विवाद के बीच फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने अपने नाम से वायरल हो रहे एक नोटिफिकेशन के स्क्रीनशॉट को पूरी तरह फर्जी बताया है. कंपनी ने साफ किया कि यह संदेश न तो उसने बनाया और न ही अपने ऐप के जरिए भेजा. विवाद के बीच जोमैटो ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि उसका इस वायरल स्क्रीनशॉट से कोई संबंध नहीं है.

LinkedIn पर जारी किया स्पष्टीकरण
जोमैटो ने LinkedIn पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, 'एक जरूरी स्पष्टीकरण.' इसके साथ कंपनी ने काले बैकग्राउंड पर लिखा संदेश साझा किया, 'Biryani is dinner, not consent' (बिरयानी सिर्फ डिनर है, सहमति नहीं). कंपनी ने आगे कहा कि सोशल मीडिया पर उसके नाम से वायरल हो रहा आपत्तिजनक नोटिफिकेशन पूरी तरह फर्जी है और इसे न तो कंपनी ने लिखा और न ही भेजा.

क्या था वायरल स्क्रीनशॉट?
सोशल मीडिया पर एक कथित जोमैटो नोटिफिकेशन तेजी से वायरल हुआ, जिसमें लिखा था, 'Biryani bhejdu? Rs 370 ki hai bas'. यह स्क्रीनशॉट ऐसे समय सामने आया जब '370 रुपये की बिरयानी' वाला विवाद इंटरनेट पर चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ था और कई ब्रांड, इंफ्लुएंसर्स, सेलेब्रिटी तथा संस्थान इस बहस का हिस्सा बन रहे थे.

कैसे शुरू हुआ पूरा विवाद?

इस विवाद की शुरुआत कॉमेडियन प्रणीत मोरे के एक स्टैंड-अप शो के वायरल क्लिप से हुई. शो के दौरान एक दर्शक ने अपनी डेट का अनुभव साझा करते हुए बताया कि उसने 370 रुपये की चिकन बिरयानी खिलाई थी और इसके बदले महिला से कुछ उम्मीद रखने का इशारा किया. इस टिप्पणी को सोशल मीडिया पर सहमति और रिश्तों को लेकर गलत सोच को बढ़ावा देने वाला बताया गया, जिसके बाद इसकी व्यापक आलोचना शुरू हो गई.

मीम्स और फर्जी पोस्ट की आई बाढ़
विवाद बढ़ने के बाद इंटरनेट पर मीम्स, पैरोडी पोस्ट और कई फर्जी ब्रांड स्क्रीनशॉट वायरल होने लगे. इन्हीं में से एक स्क्रीनशॉट जोमैटो के नाम से भी फैलाया गया, जिसे कंपनी ने अब सार्वजनिक रूप से फर्जी करार दिया है और स्पष्ट किया है कि इसका उससे कोई लेना-देना नहीं है.

नौकरी गई, कॉमेडियन ने भी मांगी माफी
वायरल वीडियो में नजर आए व्यक्ति को इस विवाद के बाद अपनी नौकरी गंवानी पड़ी. वहीं, कॉमेडियन प्रणीत मोरे को भी इस बातचीत को मंच पर संभालने के तरीके को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी.

Published at : 11 Jun 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
Zomato Social Media Controversy Pranit More Biryani Controversy
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