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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाTelangana Bullet Train: तेलंगाना में 650 एकड़ जमीन पर घमासान! किसानों ने बुलेट ट्रेन परियोजना के खिलाफ खोला मोर्चा

Telangana Bullet Train: तेलंगाना में 650 एकड़ जमीन पर घमासान! किसानों ने बुलेट ट्रेन परियोजना के खिलाफ खोला मोर्चा

Telangana Bullet Train: तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले के बहादुरगुडा गांव में बुलेट ट्रेन हब के लिए 650 एकड़ जमीन अधिग्रहण का किसानों ने विरोध किया.

Written By : मोहसिन अली |  Updated at : 18 Jul 2026 04:06 PM (IST)
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रंगा रेड्डी जिले के शमशाबाद मंडल के बहादुरगुडा गांव में तनाव फैल गया. यहां किसान बुलेट ट्रेन हब के लिए अपनी जमीन के प्रस्तावित अधिग्रहण का विरोध कर रहे हैं. सरकार से साफ लिखित भरोसे के बिना अपनी जमीन देने से इनकार कर रहे हैं. HYDRAA (हैदराबाद एयरपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी से जुड़ी संस्था) के अधिकारी और रेवेन्यू टीमें हैदराबाद के पास उस इलाके में पहुंचीं जहां प्रोजेक्ट के लिए 650 एकड़ जमीन की पहचान की गई थी. वहां बाड़ लगाने की कोशिश शुरू होते ही नए सिरे से विरोध शुरू हो गया, जो पिछले 5 दिनों से जारी है. 

स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार, सर्वे नंबर 28 और 62 में मौजूद जमीन  कुल मिलाकर लगभग 650 एकड़  पर किसान सालों से खेती कर रहे हैं. कई किसानों के पास पट्टे या लंबे समय से जमीन इस्तेमाल करने के अधिकार हैं. ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारियों ने उन्हें रात में बताया था कि अभी जमीन लेने या बाड़ लगाने का कोई काम नहीं होगा, लेकिन अगली सुबह ही टीमें मशीनरी और पुलिस बल के साथ बाड़ लगाने के लिए पहुंच गईं. इसके बाद किसान बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए, काम रुकवाया और मांग की कि जमीन का अधिग्रहण तभी हो जब मुआवजे, पुनर्वास और जमीन के अधिकारों को मान्यता देने के बारे में साफ़ तौर पर लिखित वादा किया जाए.

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पुलिस ने किसानों और ग्रामीणों को हिरासत में ले लिया

हालात तब और बिगड़ गए जब पुलिस ने बाड़ लगाने के काम को रोकने की कोशिश कर रहे कई किसानों और ग्रामीणों को हिरासत में ले लिया और बहादुरगुडा के आस-पास भारी सुरक्षा बल तैनात कर दिया गया. प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि जमीन पर बाड़ लगाने का यह कदम सही प्रक्रिया और उचित बातचीत से पहले ही ज़मीन पर कब्ज़ा करने जैसा है. वे ज़ोर देकर कह रहे हैं कि पारदर्शी मूल्यांकन, अपडेटेड पासबुक और आजीविका की गारंटी के बिना कोई ज़मीन नहीं ली जानी चाहिए. 

BRS किसानों को खुलकर समर्थन दिया

राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा अब जोर पकड़ रहा है; भारत राष्ट्र समिति (BRS) ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को खुलकर समर्थन दिया है और वादा किया है कि वे बिना उचित प्रक्रिया के खेती की जमीन 'छीनने' की किसी भी कोशिश का विरोध करेंगे. जैसे-जैसे यह विरोध प्रदर्शन पांचवें दिन में प्रवेश कर रहा है, बहादुरगुडा में बुलेट ट्रेन के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर चल रहा टकराव तेलंगाना में बुनियादी ढांचे के विकास, सहमति और किसानों के अधिकारों पर एक व्यापक बहस का रूप ले रहा है.

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Published at : 18 Jul 2026 04:06 PM (IST)
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