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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर भड़के अधीर रंजन चौधरी, बोले - 'कांग्रेस पार्टी मानसून सत्र में...'

सोनम वांगचुक को जंतर-मंतर से हटाने पर भड़के अधीर रंजन चौधरी, बोले - 'कांग्रेस पार्टी मानसून सत्र में...'

Congress on CJP Protest: अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जो सरकार भूख हड़ताल तक की अनदेखी करती है, वो महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने का दावा कैसे कर सकती है? जबकि कांग्रेस ने हमेशा जनता की आवाज को सुना है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 18 Jul 2026 04:08 PM (IST)
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  • कांग्रेस ने इसे अपमान बताया, शांतिपूर्ण विरोध जारी रहेगी।

देश की राजधानी दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर पिछले 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को प्रदर्शन के 21वें दिन शनिवार (18 जुलाई, 2026) को तबीयत बिगड़ने के बाद पुलिस की तरफ से उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के बाद नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से लेकर विपक्षी राजनीतिक दलों ने मोर्चा खोल दिया है.

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (TMC) से लेकर कई अन्य राजनीतिक दलों ने दिल्ली पुलिस की तरफ से सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करने को शर्मनाक घटना बताया है. कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस घटना को बेहद शर्मनाक करार दिया है. उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ सोनम वांगचुक की गरिमा का अपमान है, बल्कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण रूप से जारी विरोध प्रदर्शन पर भी सीधा हमला है.

कांग्रेस ने हमेशा जनता की आवाज को सुना- चौधरी

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार (18 जुलाई, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में चौधरी ने लिखा, ‘सोनम वांगचुक जी जैसे दूरदर्शी स्कॉलर को जबरन घसीटना बेहद शर्मनाक है. यह पुलिस कार्रवाई न सिर्फ उनकी गरिमा का अपमान है, बल्कि शांतिपूर्ण रूप से जारी विरोध प्रदर्शन पर भी सीधा हमला है.’ 

उन्होंने कहा, ‘जो सरकार भूख हड़ताल तक की अनदेखी करती है, वो महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने का दावा कैसे कर सकती है? इस विपरीत, कांग्रेस ने हमेशा ही जनता की आवाज को सुना है और शांतिपूर्ण से व्यक्त की जा रही असहमति का भी सम्मान किया है.’

जनता की आवाज न सुनने वाली सरकार अपने अंत की तरफ- चौधरी

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ‘सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मानसून सत्र के दौरान संसद के भीतर और पूरे देश में इस निरंकुश सरकार के खिलाफ अपने विरोध और संघर्ष को जारी रखेगी.’

उन्होंने आगे कहा, ‘जो सरकार जनता की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है और देश के विद्वानों के साथ ऐसा व्यवहार करती है, उस समय अपने अंत की तरफ पहुंच रहा है. जनता सब कुछ देख रही है.’ 

यह भी पढ़ेंः 'सरकार ने किसी को नहीं बख्शा', सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर से हटाया तो बोले मल्लिकार्जुन खरगे

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
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Published at : 18 Jul 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
Adhir Ranjan Chowdhury Sonam Wangchuk CONGRESS CJP Protest
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