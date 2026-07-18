Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कांग्रेस ने इसे अपमान बताया, शांतिपूर्ण विरोध जारी रहेगी।

देश की राजधानी दिल्ली स्थित जंतर-मंतर पर पिछले 20 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को प्रदर्शन के 21वें दिन शनिवार (18 जुलाई, 2026) को तबीयत बिगड़ने के बाद पुलिस की तरफ से उन्हें सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई के बाद नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) से लेकर विपक्षी राजनीतिक दलों ने मोर्चा खोल दिया है.

कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस (TMC) से लेकर कई अन्य राजनीतिक दलों ने दिल्ली पुलिस की तरफ से सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करने को शर्मनाक घटना बताया है. कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने इस घटना को बेहद शर्मनाक करार दिया है. उन्होंने कहा कि यह न सिर्फ सोनम वांगचुक की गरिमा का अपमान है, बल्कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण रूप से जारी विरोध प्रदर्शन पर भी सीधा हमला है.

कांग्रेस ने हमेशा जनता की आवाज को सुना- चौधरी

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शनिवार (18 जुलाई, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में पोस्ट शेयर किया. पोस्ट में चौधरी ने लिखा, ‘सोनम वांगचुक जी जैसे दूरदर्शी स्कॉलर को जबरन घसीटना बेहद शर्मनाक है. यह पुलिस कार्रवाई न सिर्फ उनकी गरिमा का अपमान है, बल्कि शांतिपूर्ण रूप से जारी विरोध प्रदर्शन पर भी सीधा हमला है.’

Forcibly dragging a visionary scholar like @Wangchuk66 Ji is a disgrace. This police action is an insult to his dignity and a blatant assault on peaceful protest.

How can a govt that ignores hunger strikes claim to follow the path of #Mahatma #Gandhi ? Unlike them, Congress has… pic.twitter.com/xLnqUKdG9b — Adhir Chowdhury (@adhirrcinc) July 18, 2026

उन्होंने कहा, ‘जो सरकार भूख हड़ताल तक की अनदेखी करती है, वो महात्मा गांधी के रास्ते पर चलने का दावा कैसे कर सकती है? इस विपरीत, कांग्रेस ने हमेशा ही जनता की आवाज को सुना है और शांतिपूर्ण से व्यक्त की जा रही असहमति का भी सम्मान किया है.’

जनता की आवाज न सुनने वाली सरकार अपने अंत की तरफ- चौधरी

कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ‘सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मानसून सत्र के दौरान संसद के भीतर और पूरे देश में इस निरंकुश सरकार के खिलाफ अपने विरोध और संघर्ष को जारी रखेगी.’

उन्होंने आगे कहा, ‘जो सरकार जनता की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है और देश के विद्वानों के साथ ऐसा व्यवहार करती है, उस समय अपने अंत की तरफ पहुंच रहा है. जनता सब कुछ देख रही है.’

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