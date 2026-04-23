बंगाल में गरजे CM योगी आदित्यनाथ, बोले- 4 मई को लहराएगा भगवा, टीएमसी का अब खेल खत्म

West Bengal Election Rally: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को ममता बनर्जी को ललकारते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में 4 मई को भगवा लहराएगा. उन्होंने इशारों में ममता व अभिषेक बनर्जी पर प्रहार करते हुए कहा कि बुआ-भतीजा बंगाल का अस्तित्व मिटाना चाहते हैं. कोलकाता का मेयर कहता है कि यहां ऊर्दू चलेगी. कोई माई का लाल बंगाल की अस्मिता से खिलवाड़ नहीं कर सकता.

उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि टीएमसी के जो लोग बंगाली अस्मिता से खिलवाड़ कर रहे हैं, उन्हें बता दो कि बंगाल की पहचान काबा से नहीं, मां कालीबाड़ी से है. सीएम योगी जोरासांको विधानसभा क्षेत्र में विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे. यहां आए अधिसंख्य लोग हाथ में पोस्टर लिए हुए थे, जिस पर लिखा था- “योगी जी बुलडोजर लाओ, हम तुम्हारे साथ हैं.”

4 मई को बंगाल में लहराया जाएगा भगवा ध्वज

सीएम योगी ने कहा, "23 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होना है. परिवर्तन के प्रति लोगों के हृदय का उद्गार स्पष्ट दिखाई दे रहा है. पहले चरण में 80 फीसदी सीटें भाजपा जीतने जा रही हैं. जब 4 मई को परिणाम आएंगे तो बंगाल में भगवा ध्वज लहराया जाएगा. बंगाल का अंधकार समाप्त होगा, बंगाल फिर से ‘सोनार बांग्ला’ बनकर अपनी पहचान स्थापित करेगा."

सीएम ने बड़ा बाजार को सबसे समृद्धतम व्यापारिक क्षेत्र बताते हुए कहा, "व्यापार, साहित्य, कला, सांस्कृतिक परंपरा व पौराणिक कालीबाड़ी मंदिर के लिए भी यह क्षेत्र जाना जाता है. हमें बंगाल की अस्मिता को बचाना है और कठमुल्लापन को बढ़ावा देने वालों को हर हाल में रोकना है. उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि लोकतंत्र ने आपको जो ताकत दी है, अपने वोट के जरिए उसका सही इस्तेमाल कीजिए."

रवींद्र नाथ व भारत मां की जगह TMC के गुंडों ने लगाया ममता का फोटो

सीएम योगी ने कहा, "भारत निर्माण में बंगाल की धऱा पर जन्मे महापुरुषों के तप, त्याग, बलिदान व पुरुषार्थ का भी अतुलनीय योगदान रहा. बंगाल ने हर सम-विषम परिस्थितियों में भारत को संबल दिया. यह गुरुदेव रवींद्र नाथ टैगोर की ठाकुरबाड़ी का क्षेत्र है. साहित्य के लिए पहले भारतीय के रूप में गुरुदेव की गीतांजलि को नोबल पुरस्कार मिला."

उन्होंने कहा, "गुरुदेव के हैरिटेज परिसर में जहां रवींद्र नाथ ठाकुर व भारत माता की प्रतिमा-फोटो लगनी चाहिए थी, वहां टीएमसी के गुंडों ने जबरन कब्जा कर ममता दीदी का फोटो लगा दिया. यह भारतीयता व बंगाल की अस्मिता का अपमान है."

बेरोजगारी के अंधकार में भटक रही ज्ञान की धरा बंगाल

सीएम योगी ने कहा, "बंगाल की भूमि उर्वर व प्रचुर जल-संसाधनों वाली है. यहां के नौजवान प्रतिभाशाली, किसान मेहनतकश और उद्यमी-व्यापारी परिश्रमी-पुरुषार्थी हैं. कभी पूरा देश रोजगार के लिए बंगाल आता था, लेकिन पहले कांग्रेस ने इसे लूटा, फिर कम्युनिस्टों ने नोचा और 15 वर्ष से टीएमसी के गुंडे बंगाल को कंगाल बनाने के सारे यत्न कर रहे हैं."

उन्होंने कहा, "ज्ञान की धरा बंगाल बेरोजगारी के अंधकार में भटक रही है. 10 वर्ष में 7000 से बड़े उद्योग, हजारों एमएसएमई यूनिट बंद हो गईं, 30 लाख से अधिक नौजवान बेरोजगार हुए, फिर भी ममता दीदी के कानों में जू नहीं रेंग रही."

रामराज्य के नए युग में जी रहे उत्तर प्रदेश के नागरिक

सीएम योगी ने बंगाल की दुर्दशा बताते हुए कहा, "यहां धड़ल्ले से गोहत्या हो रही है. भगवान राम के नाम से ममता दीदी को चिढ़ है. वह दुर्गापूजा की अनुमति नहीं देतीं, शोभायात्रा प्रतिबंधित करती हैं. दुर्गापूजा के समय कर्फ्यू लगता है. टीएमसी के गुंडे व्यापारियों से टैक्स वसूलते हैं. 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही अराजकता, दंगा, कर्फ्यू व उपद्रव था."

उन्होंने कहा, "टीएमसी की सहयोगी सपा के लोग गुंडा टैक्स वसूलते थे. राम का नाम लेने पर गोली-डंडा चलता था, पर आज यूपी में उपद्रव नहीं हो सकता. अब वहां रामनवमी, श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, कांवड़ यात्रा, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजन आदि का उत्सव होता है. यूपी के लोग रामराज्य के नए युग में जी रहे हैं. नो कर्फ्यू-नो दंगा, यूपी में सब चंगा है. वहां कोई माफिया सिर उठाता है तो बुलडोजर उसकी हड्डी-पसली तोड़कर हाइवे बना देता है, गरीबों के आवास बना देता है."

टीएमसी के गुंडे रवींद्र नाथ ठाकुर की पैतृक भूमि पर कब्जा कर रहे

सीएम योगी ने कहा, "कांग्रेस व सपा सरकार के समय माफिया ने सरकार, गरीबों व व्यापारियों की जिन संपत्तियों पर कब्जा किया था, हमने वो सारी संपत्तियां वापस कराईं. माफिया की अवैध जमीनों पर गरीबों के लिए आवास बनाए. अयोध्या, काशी, मथुरा और प्रयागराज महाकुम्भ में पूरी दुनिया आई थी. विरासत के प्रति सम्मान का यह भाव तभी होता है, जब डबल इंजन सरकार होती है."

उन्होंने कहा, "हमने अयोध्या, काशी, मथुरा व प्रयागराज को संवारा-सजाया है. बंगाल में रवींद्र नाथ ठाकुर की पैतृक भूमि पर टीएमसी के गुंडे कब्जा कर रहे हैं, लेकिन यूपी में ऐसा करने वाले माफिया की सात पुश्तों की प्रॉपर्टी जब्त कर सरकार गरीबों के आवास बना देगी."

जनसभा में मुख्यमंत्री ने मतदाताओं से जोरासांको से भाजपा उम्मीदवार विजय ओझा, मानिकतला से तापस रॉय, चौरंगी से संतोष पाठक, श्यामपुकुर से पूर्णिमा चक्रवर्ती, बेलेघाटा से पार्थ चौधरी, एंटाली से प्रियंका टिबरेवाल को भारी मतों से जिताने की अपील की.