Kolkata Weather Update: ठंड हर दिन अपने रिकॉर्ड तोड़ रही है. गुरुवार को पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस था. इस साल शुक्रवार को पहली बार कोलकाता का पारा 13 डिग्री से नीचे चला गया. शनिवार को पारा एक जगह पर था लेकिन सामान्य से 1.6 डिग्री कम था.

आखिरी दिनों में ठंड बनी रहेगी

अलीपुर मौसम विभाग ने बताया है कि साल के आखिरी दिनों में ऐसी ही ठंड बनी रहेगी. इस दिन दक्षिण बंगाल के पश्चिमी जिलों में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री के आसपास था. पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों में पश्चिमी जिलों में न्यूनतम तापमान 7 से 10 डिग्री के बीच रहेगा.

तटीय जिलों में न्यूनतम तापमान 11 से 14 डिग्री रह सकता है. दार्जिलिंग जिले सहित पहाड़ी इलाकों में न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा. पूर्वानुमान में यह भी कहा गया है कि उत्तर बंगाल के जिलों में कोहरे का प्रकोप जारी रहेगा. अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा. बारिश की कोई संभावना नहीं है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 31 दिसंबर से पारा ऊपर चढ़ेगा. नए साल की शुरुआत में तापमान 2-3 डिग्री बढ़ सकता है.

दो से तीन दिनों तक कोलकाता का तापमान

आज कोलकाता का न्यूनतम तापमान 13.5 डिग्री है. सामान्य से 0.3 डिग्री सेल्सियस कम. कल न्यूनतम तापमान थोड़ा बढ़कर 14 डिग्री सेल्सियस हो गया था. आज पारा फिर गिर गया. मौसम विभाग के सूत्रों के मुताबिक, अगले दो से तीन दिनों तक कोलकाता का न्यूनतम तापमान 13 डिग्री के आसपास रहेगा. नए साल में तापमान फिर बढ़ सकता है.

वहीं, दिल्ली समेत 16 राज्यों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग ने कोहरे, बर्फबारी और शीतलहर की स्थिति को और असहनीय बताया है. उत्तर प्रदेश में कोहरे और ठंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है.